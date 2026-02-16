أرقام غير مسبوقة لـ عبدالله السعيد.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام جديدة للاعب عبدالله السعيد نجم الزمالك .

عبدالله السعيد

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: Yحصائية خاصة وحصرية .. عبد الله السعيد يدخل التاريخ ويصبح أكبر لاعب عربي سنا يسجل هدفا في جميع بطولات أفريقيا سواء للأندية أو للمنتخبات.

السعيد من مواليد 13 يوليو 1985 وسجل هدف اليوم وعمره 40 عاما و7 أشهر.

وأصبح السعيد أكبر لاعب عربي يسجل هدفا في جميع بطولات أفريقيا (كأس أمم أفريقيا للمنتخبات ، وكأس أمم أفريقيا للمحليين ، ودوري أبطال أفريقيا ، وكأس الكونفيدرالية ، وكأس السوبر الأفريقي ، ودوري السوبر الأفريقي)".

وكان قد قال طارق طه، نجم نادي بيراميدز السابق، ، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن عبدالله السعيد يتمتع بـ«حالة مختلفة»، لما يملكه من احترافية غير طبيعية، مؤكدًا أن أي مدرب يعمل معه يكون سعيدًا للغاية، نظرًا لكونه الأكثر تركيزًا داخل الملعب، وأن الكرة تمثل الأولوية الأولى في حياته، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة باللعب بجواره.