انقطاع المياه عن منطقة الزمالك صباح السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل .

موعد انقطاع المياه

وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 3-1-2026 وحتى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم ولمدة خمس ساعات.

سبب انقطاع المياه



وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة ولتحسين الخدمة بمنطقة الزمالك

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125