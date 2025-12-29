قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروعات أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة ميدانية إلى محافظة أسيوط، في إطار المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى التشغيل بالشركة التابعة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والانتهاء منها في الوقت المحدد لها.

وكان في استقباله المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ورافقه خلال الزيارة كل من الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس محمد جلال استشاري المشروعات، إلى جانب قيادات الشركة.

شملت الجولة تفقد محطة مياه مرشحة أبو تيج، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تفقد شبكات ومحطات الصرف الصحي بالمدينة، بما يضمن استقرار الخدمة وتحسين كفاءة المنظومة.

وتفقد رئيس القابضة محطات المياه المرشحة بمراكز منفلوط وأبوتيج وساحل سليم، حيث تم متابعة أعمال التوسعات الجارية، ورفع الطاقات التصميمية والتشغيلية، وموقف تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، ونسب الإنجاز الفعلية، بما يسهم في تحسين الضغوط وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين

وتضمنت الجولة تفقد محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بطاقة تصميمية 31 ألف م³/يوم لخدمة عدد من قرى مركز أبنوب، حيث تعمل بنظام الترشيح الرملي السريع، كما شملت الجولة متابعة محطة مياه منفلوط المرشحة بطاقة 43 ألف م³/يوم، والوقوف على موقف التوسعات الجارية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير التشغيل.

وتابع رئيس الشركة القابضة والوفد المرافق له، أعمال تأهيل محطة مياه صدفا والغنايم المرشحة – مركز صدفا، والتي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة وتحسين كفاءة التشغيل، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية.

وفي السياق ذاته، تم تفقد أعمال التوسعات بمحطة مياه ساحل سليم المرشحة، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة التصميمية وتحسين جودة الخدمة، من خلال إضافة وحدات ترشيح جديدة، وخزانات أرضية، وتطوير منظومة الضخ والتجميع، ورفع كفاءة المباني والمنشآت.

وشملت الزيارة تفقد محطة معالجة شطب، إحدى مشروعات الصرف الصحي المتكامل SSIP2، والتي تعمل بنظام المعالجة البيولوجية المتطورة MBBR، وتخدم عددًا من قرى مركز أسيوط (قبلي)، بطاقة تصميمية تبلغ 26 ألف م³/يوم، وذلك لمتابعة الموقف التشغيلي والالتزام بالمعايير الفنية

كما شملت الزيارة تفقد محطات رفع الصرف الصحي بعدد من القرى، من بينها محطة رفع بني شقير، إلى جانب متابعة تنفيذ شبكات الصرف الصحي المنزلية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد وسرعة نهو الأعمال تمهيدًا للتشغيل.

وعقد رئيس القابضة اجتماعات مع قيادات الشركة ومقاولي التنفيذ، تم خلالها استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومناقشة المعوقات الفنية والمالية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وجودة التنفيذ، واستدامة التشغيل.

وأكد رئيس القابضة خلال الزيارة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، خاصة بالمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي حياة كريمة مشروعات الصرف الصحي أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

ترشيحاتنا

طلقني

طلقني يكسر حاجز الـمليوني ريال فى السينمات السعودية

كلاب ضاله

مراد مكرم يوجه نصيحة لـ متابعيه بشأن تربية الكلاب.. تفاصيل

الفنانة دينا صلاح عبد الله

دنيا صلاح عبد الله تخوض أولى تجاربها التمثيلية في قسمة العدل

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد