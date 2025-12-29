رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروعات أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة ميدانية إلى محافظة أسيوط، في إطار المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى التشغيل بالشركة التابعة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والانتهاء منها في الوقت المحدد لها.

وكان في استقباله المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ورافقه خلال الزيارة كل من الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس محمد جلال استشاري المشروعات، إلى جانب قيادات الشركة.

شملت الجولة تفقد محطة مياه مرشحة أبو تيج، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تفقد شبكات ومحطات الصرف الصحي بالمدينة، بما يضمن استقرار الخدمة وتحسين كفاءة المنظومة.

وتفقد رئيس القابضة محطات المياه المرشحة بمراكز منفلوط وأبوتيج وساحل سليم، حيث تم متابعة أعمال التوسعات الجارية، ورفع الطاقات التصميمية والتشغيلية، وموقف تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، ونسب الإنجاز الفعلية، بما يسهم في تحسين الضغوط وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين

وتضمنت الجولة تفقد محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بطاقة تصميمية 31 ألف م³/يوم لخدمة عدد من قرى مركز أبنوب، حيث تعمل بنظام الترشيح الرملي السريع، كما شملت الجولة متابعة محطة مياه منفلوط المرشحة بطاقة 43 ألف م³/يوم، والوقوف على موقف التوسعات الجارية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير التشغيل.

وتابع رئيس الشركة القابضة والوفد المرافق له، أعمال تأهيل محطة مياه صدفا والغنايم المرشحة – مركز صدفا، والتي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة وتحسين كفاءة التشغيل، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية.

وفي السياق ذاته، تم تفقد أعمال التوسعات بمحطة مياه ساحل سليم المرشحة، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة التصميمية وتحسين جودة الخدمة، من خلال إضافة وحدات ترشيح جديدة، وخزانات أرضية، وتطوير منظومة الضخ والتجميع، ورفع كفاءة المباني والمنشآت.

وشملت الزيارة تفقد محطة معالجة شطب، إحدى مشروعات الصرف الصحي المتكامل SSIP2، والتي تعمل بنظام المعالجة البيولوجية المتطورة MBBR، وتخدم عددًا من قرى مركز أسيوط (قبلي)، بطاقة تصميمية تبلغ 26 ألف م³/يوم، وذلك لمتابعة الموقف التشغيلي والالتزام بالمعايير الفنية

كما شملت الزيارة تفقد محطات رفع الصرف الصحي بعدد من القرى، من بينها محطة رفع بني شقير، إلى جانب متابعة تنفيذ شبكات الصرف الصحي المنزلية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد وسرعة نهو الأعمال تمهيدًا للتشغيل.

وعقد رئيس القابضة اجتماعات مع قيادات الشركة ومقاولي التنفيذ، تم خلالها استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومناقشة المعوقات الفنية والمالية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وجودة التنفيذ، واستدامة التشغيل.

وأكد رئيس القابضة خلال الزيارة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، خاصة بالمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».