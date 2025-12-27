قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء إجراءات خفض الفائدة 1% على الخدمات المصرفية بـ 36 بنكا.. غدا
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس ليلة راس السنة
بعد إعلان مدبولي المفاجئ.. خطة النواب: الحكومة تتخذ إجراءات كثيرة لخفض الدين العام
الوطنية للانتخابات: تلقينا 31 شكوى عبر الخط الساخن بشأن التصويت بـ19 دائرة ملغاة
أحدها غير صحيحة.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 5 شكاوى من 3 أحزاب وتم حلها
بينهم وافدان.. رحيل ثلاثى الأهلي بعد الخروج من كأس مصر| خاص
لميس الحديدي: الامتحان الحقيقي للحكومة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد
تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر
معيط: ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله
معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دراسة زيادة نطاق خدمة المياه وربط القرى المجاورة بالمحطة الأم بطنطا

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

 أجرى اللواء مهندس عاصم عبد الله شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة ميدانية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء الشركات التابعة.

كان في استقباله اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.


واستهلت الزيارة بعقد اجتماع موسع بمقر الشركة، بحضور رؤساء القطاعات، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات، شملت نسب الإنجاز في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وموقف تقليل الفاقد بالشبكات والمحطات، وجهود ترشيد الطاقة وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الورش، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية والإجراءات المتخذة للتعامل معها.


وأكد نائب رئيس الشركة القابضة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات «حياة كريمة»، واستمرار العمل على خفض نسب الفاقد، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعظيم الموارد المتاحة، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.


وعقب الاجتماع، شملت الزيارة جولة ميدانية بعدد من المواقع الحيوية، حيث تم تفقد محطة مياه الملاحية بطنطا بطاقة إنتاجية تبلغ 172,800 متر مكعب يوميًا، لمتابعة مراحل التنقية والمعمل، والتأكد من الالتزام بخطط سحب العينات الدورية ومطابقتها للمواصفات القياسية.
كما تم تفقد محطة معالجة صرف صحي كفر الساحل – مركز طنطا بطاقة 7,500 متر مكعب يوميًا، ضمن مشروعات التعاون الدولي، حيث جرى متابعة الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية، والتأكيد على الالتزام بخروج السيب النهائي مطابقًا للاشتراطات البيئية.
وشملت الجولة أيضًا محطة رفع صرف صحي كفر عصام – طنطا، لمتابعة جاهزية المحطة، خاصة فيما يتعلق بالمولدات ومنظومة التشغيل الأوتوماتيكي، في إطار الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ وموجات الأمطار.


واختتمت الجولة بتفقد محطة مياه السنطة بطاقة 43,200 متر مكعب يوميًا، حيث تم متابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية، وطلب دراسة فنية لبحث إمكانية زيادة نطاق الخدمة وربط القرى المجاورة بالمحطة وفق الاحتياجات الفعلية.


وأكد رئيس شركة مياه الغربية التزام الشركة بتنفيذ توجيهات الشركة القابضة، ومواصلة العمل على تحسين الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، بما يحقق استمرارية الخدمة وجودتها.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية حياة كريمة ترشيد الطاقة جودة مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

محمود حميدة

تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة

ترشيحاتنا

المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات 14

الهلال الأحمر

مشغولات سيناوية تُزين جناح الهلال الأحمر بمعرض «ديارنا» الجونة

كوثر محمود نقيب التمريض

بشرى لأعضاء هيئة التمريض.. مضاعفة المعاش وتيسير الصرف عبر الفيزا

بالصور

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد