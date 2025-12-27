دراسة زيادة نطاق خدمة المياه وربط القرى المجاورة بالمحطة الأم بطنطا

أجرى اللواء مهندس عاصم عبد الله شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة ميدانية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء الشركات التابعة.

كان في استقباله اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.



واستهلت الزيارة بعقد اجتماع موسع بمقر الشركة، بحضور رؤساء القطاعات، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات، شملت نسب الإنجاز في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وموقف تقليل الفاقد بالشبكات والمحطات، وجهود ترشيد الطاقة وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الورش، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية والإجراءات المتخذة للتعامل معها.



وأكد نائب رئيس الشركة القابضة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات «حياة كريمة»، واستمرار العمل على خفض نسب الفاقد، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعظيم الموارد المتاحة، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.



وعقب الاجتماع، شملت الزيارة جولة ميدانية بعدد من المواقع الحيوية، حيث تم تفقد محطة مياه الملاحية بطنطا بطاقة إنتاجية تبلغ 172,800 متر مكعب يوميًا، لمتابعة مراحل التنقية والمعمل، والتأكد من الالتزام بخطط سحب العينات الدورية ومطابقتها للمواصفات القياسية.

كما تم تفقد محطة معالجة صرف صحي كفر الساحل – مركز طنطا بطاقة 7,500 متر مكعب يوميًا، ضمن مشروعات التعاون الدولي، حيث جرى متابعة الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية، والتأكيد على الالتزام بخروج السيب النهائي مطابقًا للاشتراطات البيئية.

وشملت الجولة أيضًا محطة رفع صرف صحي كفر عصام – طنطا، لمتابعة جاهزية المحطة، خاصة فيما يتعلق بالمولدات ومنظومة التشغيل الأوتوماتيكي، في إطار الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ وموجات الأمطار.



واختتمت الجولة بتفقد محطة مياه السنطة بطاقة 43,200 متر مكعب يوميًا، حيث تم متابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية، وطلب دراسة فنية لبحث إمكانية زيادة نطاق الخدمة وربط القرى المجاورة بالمحطة وفق الاحتياجات الفعلية.



وأكد رئيس شركة مياه الغربية التزام الشركة بتنفيذ توجيهات الشركة القابضة، ومواصلة العمل على تحسين الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، بما يحقق استمرارية الخدمة وجودتها.