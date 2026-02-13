استشاري صحة نفسية: الطلاق العاطفي أخطر من الانفصال الرسمي.. فيديو

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من تفاقم ظاهرة الطلاق العاطفي داخل عدد من الأسر، مؤكدًا أن أخطر ما في الأمر هو أن الزوجين يعيشان تحت سقف واحد دون تواصل أو دفء إنساني، في حالة وصفها بـ«الاغتراب النفسي».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي محمد جوهر ، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الطلاق العاطفي له علامات واضحة يمكن للغريب ملاحظتها، أبرزها غياب لغة الحوار، سيطرة العزلة، انشغال كل طرف بهاتفه المحمول، ووجود تحقير وسخرية وعناد متبادل، إلى جانب العزوف عن المشاركة الاجتماعية أو الاهتمام باحتياجات الطرف الآخر.

وأضاف أن السوشيال ميديا لعبت دورًا كبيرًا في تضخيم المشكلة، مشيرًا إلى دراسات أجنبية ربطت بين مواقع التواصل وارتفاع نسب الانفصال، موضحًا أن بعض الأزواج أصبحوا يلجأون إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI عبر منصة ChatGPT لعرض مشكلاتهم، ما يجعل التقنية في بعض الحالات «طرفًا ثالثًا» قد يؤجج الخلافات بدل حلها.