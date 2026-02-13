قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

استشاري صحة نفسية: الطلاق العاطفي أخطر من الانفصال الرسمي.. فيديو

وليد هندي
وليد هندي
البهى عمرو

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من تفاقم ظاهرة الطلاق العاطفي داخل عدد من الأسر، مؤكدًا أن أخطر ما في الأمر هو أن الزوجين يعيشان تحت سقف واحد دون تواصل أو دفء إنساني، في حالة وصفها بـ«الاغتراب النفسي».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي محمد جوهر ، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الطلاق العاطفي له علامات واضحة يمكن للغريب ملاحظتها، أبرزها غياب لغة الحوار، سيطرة العزلة، انشغال كل طرف بهاتفه المحمول، ووجود تحقير وسخرية وعناد متبادل، إلى جانب العزوف عن المشاركة الاجتماعية أو الاهتمام باحتياجات الطرف الآخر.

وأضاف أن السوشيال ميديا لعبت دورًا كبيرًا في تضخيم المشكلة، مشيرًا إلى دراسات أجنبية ربطت بين مواقع التواصل وارتفاع نسب الانفصال، موضحًا أن بعض الأزواج أصبحوا يلجأون إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI عبر منصة ChatGPT لعرض مشكلاتهم، ما يجعل التقنية في بعض الحالات «طرفًا ثالثًا» قد يؤجج الخلافات بدل حلها.

وليد هندي الصحة النفسية الطلاق العاطفي الطلاق

