قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
قبائل حضرموت: الأوضاع تخرج عن السيطرة ونرفض فرض المشاريع بالقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز العبور الجديدة يشن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين .. صور

خلال الحملة
خلال الحملة
آية الجارحي

في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرامية إلى الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة والتصدي لكافة المظاهر العشوائية، يستمر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لإزالة الإشغالات والتعامل الحاسم مع ظاهرة الباعة الجائلين.

وفي هذا الإطار، شدد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية والتواجد المستمر في الشوارع والمحاور الرئيسية، لضمان إخلاء الأرصفة والممرات العامة من الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتؤثر سلبًا على السيولة المرورية والمظهر العام، فضلًا عن إضرارها بالأسواق والمحلات المرخصة.

وشهدت الحملة مشاركة المهندس نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس المعاون رئيس الجهاز ، ومدير أمن الجهاز، حيث استهدفت عددًا من المناطق ذات الكثافات المرتفعة، وفي مقدمتها منطقة 2600 فدان والحي الرابع عشر. وأسفرت الحملة عن إزالة كافة تجمعات الباعة الجائلين، إلى جانب رفع إشغالات المحال المخالفة التي استغلت مساحات غير مصرح بها لعرض بضائعها، وإعادة فتح الأرصفة والممرات العامة أمام حركة المواطنين، بما يضمن انسيابية المرور، ويُسهم في تحقيق الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري والنسق العمراني للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة عمل متكاملة ومستمرة للقضاء على جميع أشكال العشوائيات، مشيرًا إلى عدم السماح بعودة الإشغالات إلى المواقع التي تم التعامل معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات مستقبلية.

كما وجّه رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ مرور ميداني دوري وعلى مدار اليوم، لرصد أي مخالفات فور حدوثها، والعمل على ترسيخ الانضباط بالشوارع والمناطق التجارية، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع من أجهزة تنفيذية ومواطنين.

المهندس شريف الشربيني اخبار مصر مال واعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة جهاز تنمية العبور جهاز مدينة العبور الجديدة شريف الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

ترشيحاتنا

داوود عبدالسيد

خياله كان أوسع من هذا العالم.. يسري نصرالله ينعى داود عبدالسيد

داود عبد السيد

نقابة المهن التمثيلية تنعى المخرج الراحل داود عبد السيد

ابراهيم عيسى

إبراهيم عيسى أول الحضور في العرض الخاص لفيلم «الملحد» بأحد سينمات أكتوبر

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

فيديو

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد