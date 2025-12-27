جهاز العبور الجديدة يشن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين .. صور

في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرامية إلى الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة والتصدي لكافة المظاهر العشوائية، يستمر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لإزالة الإشغالات والتعامل الحاسم مع ظاهرة الباعة الجائلين.

وفي هذا الإطار، شدد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية والتواجد المستمر في الشوارع والمحاور الرئيسية، لضمان إخلاء الأرصفة والممرات العامة من الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتؤثر سلبًا على السيولة المرورية والمظهر العام، فضلًا عن إضرارها بالأسواق والمحلات المرخصة.

وشهدت الحملة مشاركة المهندس نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس المعاون رئيس الجهاز ، ومدير أمن الجهاز، حيث استهدفت عددًا من المناطق ذات الكثافات المرتفعة، وفي مقدمتها منطقة 2600 فدان والحي الرابع عشر. وأسفرت الحملة عن إزالة كافة تجمعات الباعة الجائلين، إلى جانب رفع إشغالات المحال المخالفة التي استغلت مساحات غير مصرح بها لعرض بضائعها، وإعادة فتح الأرصفة والممرات العامة أمام حركة المواطنين، بما يضمن انسيابية المرور، ويُسهم في تحقيق الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري والنسق العمراني للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة عمل متكاملة ومستمرة للقضاء على جميع أشكال العشوائيات، مشيرًا إلى عدم السماح بعودة الإشغالات إلى المواقع التي تم التعامل معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات مستقبلية.

كما وجّه رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ مرور ميداني دوري وعلى مدار اليوم، لرصد أي مخالفات فور حدوثها، والعمل على ترسيخ الانضباط بالشوارع والمناطق التجارية، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع من أجهزة تنفيذية ومواطنين.