هاني رمزي : لازم نفضح المتحرش و نعلم ولادنا إنهم يقولوا الحقيقة

كشف الفنان القدير هاني رمزي عن رأيه في انتشار فيديوهات فضح المتحرشين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الفنان هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية: ظروف الدنيا كلها بقت صعبة، والنهاردة السوشيال ميديا بقت متحكمة وليها تأثير كبير، وأي حدث بيحصل بيُلقى عليه الضوء في ثانية، والمتحرش بيتم فضحه على السوشيال ميديا.

وتابع هاني رمزي حديثه قائلًا: أنا مع إننا نكشف هؤلاء الأشخاص والكاميرا اللي موجودة في الموبايل ليها فايدة وليها أضرار، ولازم نعلم ولادنا إنهم يقولوا الحقيقة وميتكسفوش، ولو حصل تحرش نفضح المتحرش ومنقولش المجتمع هيقول علينا إيه.

ومن ناحية أخري يتبقي للفنان هاني رمزي ما يقرب من 6 أيام لينتهي من تصوير مسلسله الجديد" استراحة محارب ".

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب النجم هاني رمزي، عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنانة داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم ونسرين طافش وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

ويتناول المسلسل ، في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، فى إطار اجتماعي تشويقي .