براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هاني رمزي : لازم نفضح المتحرش و نعلم ولادنا إنهم يقولوا الحقيقة

هاني رمزي
هاني رمزي
أحمد البهى

كشف الفنان القدير هاني رمزي عن رأيه في انتشار فيديوهات فضح المتحرشين عبر مواقع التواصل الإجتماعي. 

وقال الفنان هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية: ظروف الدنيا كلها بقت صعبة، والنهاردة السوشيال ميديا بقت متحكمة وليها تأثير كبير، وأي حدث بيحصل بيُلقى عليه الضوء في ثانية، والمتحرش بيتم فضحه على السوشيال ميديا.

وتابع هاني رمزي حديثه قائلًا: أنا مع إننا نكشف هؤلاء الأشخاص والكاميرا اللي موجودة في الموبايل ليها فايدة وليها أضرار، ولازم نعلم ولادنا إنهم يقولوا الحقيقة وميتكسفوش، ولو حصل تحرش نفضح المتحرش ومنقولش المجتمع هيقول علينا إيه.

ومن ناحية أخري يتبقي للفنان هاني رمزي ما يقرب من 6 أيام لينتهي من تصوير مسلسله الجديد" استراحة محارب ". 

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب النجم هاني رمزي، عدد كبير من الفنانين أبرزهم  الفنانة داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم ونسرين طافش وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

ويتناول المسلسل ، في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، فى إطار اجتماعي تشويقي .

الفنان القدير هاني رمزي هاني رمزي الفنان هاني رمزي

