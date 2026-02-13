قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بالكاجوال ..كندة علوش تتألق عبر إنستجرام.. شاهد

ميرنا محمود

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها صورا جديدة من احدث ظهور لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

و خطفت كندة علوش الأنظار بإطلالة جذابة لافته بالكاجوال ،لتكشف عن جمالها وأناقتها.

و كانت قد كشفت الفنانة كندة علوش في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مسلسلها الجديد «ابن النصابة»، مؤكدة أن العمل يدور في إطار كوميدي مختلف ويحمل العديد من المفاجآت، معربة عن أملها في أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

قالت كندة علوش مازحة: «أنا نصابة»، في إشارة إلى طبيعة الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث المسلسل، موضحة أن العمل يقدم معالجة كوميدية غير تقليدية لقصة إنسانية مليئة بالتقلبات.

وتدور أحداث مسلسل «ابن النصابة» حول محامية متفانية تُدعى رانيا، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ، لتدخل في مرحلة جديدة من حياتها تتسم بالقوة والتحدي، حيث تسعى للانتقام واستعادة حياتها بطرقها الخاصة، وذلك بالتعاون مع نجلها، بطل سباقات الدراجات.

ويشارك في بطولة العمل كل من كندة علوش، معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، إلى جانب عدد من الفنانين. المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي.

ويُعد مسلسل «ابن النصابة» من الأعمال المنتظرة، لما يقدمه من مزيج بين الكوميديا والتشويق، في إطار درامي مختلف يعتمد على تطور الشخصيات وتوالي الأحداث بشكل غير متوقع.

كندة علوش صوره كنده علوش اطلالات النجوم اعمال كنده علوش

