ظهور لافت لـ كندة علوش برفقة عمرو يوسف

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها صورة جديدة من حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2026 عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت كندة علوش بإطلالة رومانسية برفقة زوجها عمرو يوسف، وقد حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

وتحدث عمرو يوسف عن سر نجاح علاقته بزوجته الفنانة كندة علوش، التي استمرت ما يقرب من 9 سنوات، مؤكدًا أن الاستمرار في الزواج يحتاج إلى جهد مشترك من الطرفين لمواجهة الروتين اليومي.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية: “كل واحد بيحارب الروتين بطريقته، لكن الأهم ما نستسلمش لفكرته، وأهم حاجة الحوار بين الطرفين يبقى موجود”.

جاءت تصريحات عمرو يوسف على هامش العرض الخاص لفيلمه الجديد «السلم والثعبان 2»، الذي أُقيم الخميس الماضي في العاصمة السعودية الرياض، بحضور أبطال وصناع العمل.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 11 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ عرضه في السينمات العربية يوم 13 من الشهر نفسه.