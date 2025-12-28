كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بطريقتها الخاصة.. شاهد

شاركت الفنانة كندة علوش صورا تجمعها بزوجها النجم عمرو يوسف أثناء احتفالها بعيد ميلاده وسط أجواء رومانسية بمحافظة الإسكندرية.

وكتبت كندة علوش على الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "قضينا عيد ميلاد عمرو فى الإسكندرية فى ظل هذا الطقس الرائع، أفضل شيء يمكن فعله بالتأكيد".



و كانت قد تحدثت كندة عن تجربتها الأخيرة مع المرض وسر عدم إعلانها عنه وقالت "الناس مش ناقصة هموم وفيها اللي مكفيها فمش لازم أشاركهم همي".

كما كشفت علوش خلال لقاءها مع عبلة سلامة أنها دائما خائفة على من حولها أكثر من نفسها وقالت "أنا بخاف على اللي حواليا أكتر مني حتى دلوقتي لما عمرو بيسوق بسرعة بقيت أخاف علشان الأولاد".

وتطرقت علوش، للحديث عن زواجها من النجم عمرو يوسف وقالت " جوازي من عمرو كان مغامرة صعبة لأن احنا الاتنين عندنا شغف وعاوزين ننجح وتضحياتي في هذه المغامرة اختيار سعيدة بيه".