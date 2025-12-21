عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

تصدرت حلقة الإعلامية عبلة سلامة مع النجمة كندة علوش تريند منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد التصريحات التي أدلت بها علوش خلال الحلقة.

وحلت النجمة كندة علوش ضيفةً على الإعلامية عبلة سلامة قي حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة" والمذاع السبت على شاشة قناة mbc مصر

تحدثت كندة عن تجربتها الأخيرة مع المرض وسر عدم إعلانها عنه وقالت "الناس مش ناقصة هموم وفيها اللي مكفيها فمش لازم أشاركهم همي"

كما كشفت علوش خلال لقاءها مع عبلة سلامة أنها دائما خائفة على من حولها أكثر من نفسها وقالت "أنا بخاف على اللي حواليا أكتر مني حتى دلوقتي لما عمرو بيسوق بسرعة بقيت أخاف علشان الأولاد"

وتطرقت علوش للحديث عن زواجها من النجم عمرو يوسف وقالت " جوازي من عمرو كان مغامرة صعبة لأن احنا الاتنين عندنا شغف وعاوزين ننجح وتضحياتي في هذه المغامرة اختيار سعيدة بيه"

«عندك وقت مع عبلة»، برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه الإعلامية عبله سلامة، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات الحلوة والأوقات الصعبة، من خلال أسئلة ذكية مُخطط لها بعناية لكل ضيف.