تصريح عاجل من وزير الخارجية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق السلام بغزة
تعثر مفاوضات الأهلي لتجديد عقد أحمد عبد القادر
وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
تقى الجيزاوي

تصدرت حلقة الإعلامية عبلة سلامة مع النجمة كندة علوش تريند منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد التصريحات التي أدلت بها علوش خلال الحلقة.

وحلت النجمة كندة علوش ضيفةً على الإعلامية عبلة سلامة قي حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة" والمذاع السبت على شاشة قناة mbc مصر

تحدثت كندة عن تجربتها الأخيرة مع المرض وسر عدم إعلانها عنه وقالت "الناس مش ناقصة هموم وفيها اللي مكفيها فمش لازم أشاركهم همي"

كما كشفت علوش خلال لقاءها مع عبلة سلامة أنها دائما خائفة على من حولها أكثر من نفسها وقالت "أنا بخاف على اللي حواليا أكتر مني حتى دلوقتي لما عمرو بيسوق بسرعة بقيت أخاف علشان الأولاد"

وتطرقت علوش للحديث عن زواجها من النجم عمرو يوسف وقالت " جوازي من عمرو كان مغامرة صعبة لأن احنا الاتنين عندنا شغف وعاوزين ننجح وتضحياتي في هذه المغامرة اختيار سعيدة بيه"

«عندك وقت مع عبلة»، برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه الإعلامية عبله سلامة، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات الحلوة والأوقات الصعبة، من خلال أسئلة ذكية مُخطط لها بعناية لكل ضيف.

كندة علوش الإعلامية عبلة سلامة قناة mbc مصر

