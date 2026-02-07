قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يرفض الاعتذار عن فيديو عنصري يصور أوباما وزوجته كالـ "قرود"

ترامب وأوباما
القسم الخارجي

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم اعتذار عن مقطع فيديو ذي طابع عنصري نشر على حسابه في منصة «تروث سوشيال» ثم جرى حذفه لاحقًا، ويظهر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما وقد جرى تركيب وجهيهما على أجساد قرود، في مشهد أثار موجة واسعة من الغضب داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، مساء الجمعة، إنه وجه مساعديه بنشر الفيديو، لكنه لم يشاهد الجزء الذي تضمن المشاهد المسيئة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يرى سببًا للاعتذار.

وكان الفيديو قد نشر خلال واحدة من موجات النشر الليلي المتكررة لترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، ويظهر فيه وجها أوباما وزوجته مركبين على أجساد قرود في مشهد غابة، على أنغام أغنية The Lion Sleeps Tonight. ويأتي المقطع في نهاية فيديو أطول أنتج من طرف ثالث، يروج لادعاءات ترامب غير الصحيحة بشأن فوزه في انتخابات 2020، التي خسرها أمام الرئيس السابق جو بايدن.

تضارب روايات البيت الأبيض

في البداية، دافع البيت الأبيض عن الفيديو عبر بيان للمتحدثة باسمه كارولين ليفيت، قبل أن يتم حذف المقطع لاحقًا، مع إبلاغ الصحفيين أن نشره تم عن طريق الخطأ من أحد المساعدين دون علم الرئيس.

غير أن ترامب عاد ليناقض هذه الرواية، قائلًا للصحفيين: «اطلعت فقط على الجزء الأول من الفيديو، ولم أشاهد النهاية. لو رأيت الصورة التي لم تعجب الناس، لما أعجبتني أنا أيضًا. لكنني لم أشاهدها… وبعد ذلك أعطيت المقطع للفريق، وتم نشره ثم حُذف».

وعندما سُئل عما إذا كان سيعتذر، كما طالب بعض الجمهوريين، رد بغضب: «لا، لم أرتكب خطأ».

إدانات محدودة من الجمهوريين

وبحلول صباح الجمعة، حصد المنشور نحو 5600 إعجاب، لكنه أثار في المقابل غضبًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بسبب استخدام صورة نمطية عنصرية بحق أول رئيس أمريكي أسود وزوجته. ورغم ذلك، لم يبد سوى عدد محدود من الجمهوريين اعتراضهم، دون أي موقف واضح من قيادات الحزب في الكونجرس.

وكتب السيناتور الجمهوري تيم سكوت، العضو الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ: «آمل أن يكون هذا مزيفًا، لأنه أكثر شيء عنصري رأيته صادرًا عن هذا البيت الأبيض. يجب على الرئيس حذف المنشور».

كما قال النائب الجمهوري مايك لولر: «منشور الرئيس خاطئ ومسيء للغاية، سواء كان مقصودًا أو خطأ، ويجب حذفه فورًا مع تقديم اعتذار».

هجوم ديمقراطي حاد وصمت قيادي جمهوري

في المقابل، شن الديمقراطيون هجومًا لاذعًا على ترامب. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إن أوباما وزوجته «أمريكيان وطنيان وملهمان»، واصفًا ترامب بأنه «شخص منحط وخارج عن السيطرة».

كما تساءل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن صمت الجمهوريين، قائلًا: «عنصري. مقزز. خطير. أين الجمهوريون في مجلس الشيوخ؟».

من جهتها، رفضت الرابطة الوطنية لتقدم الملونين تبرير البيت الأبيض، ووصفت الفيديو بأنه «عنصري بشكل فج، ومقزز، ولا يمكن تبريره».

وقال رئيس المنظمة ديريك جونسون إن ترامب «يحاول تشتيت الانتباه عن ملفات إبستين وعن تدهور الاقتصاد»، مضيفًا: «باراك أوباما ليس ضمن ملفات إبستين، وهو من حسن الاقتصاد عندما كان رئيسًا».

