امن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنه بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
أخبار البلد

من الشتاء للصيف فجأة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ودفء مبكر في فبراير

شيماء مجدي

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن البلاد تشهد  خلال الفترة الحالية تقلبات مناخية غير معتادة مقارنة بالسنوات الماضية، تزامنًا مع نهاية شهر طوبة وبداية أمشير، وهي فترة ارتبطت تاريخيًا باستمرار برودة الشتاء واحتمالات الصقيع المتأخر، ما كان يفرض حالة من الحذر الشديد لدى المزارعين.


وأضاف “فهيم” خلال تصريحات له ، أن  المتابعات المناخية تشير إلى موجة دفء مبكر، حيث تحولت أيام “العزازة” المعروفة بحدة البرودة إلى أجواء أقرب للصيف، وذلك خلال الفترة من السبت 7 فبراير وحتى 10 فبراير، والتي تشمل آخر يومين من طوبة وأول ثلاثة أيام من أمشير، المعروف بتقلباته وعدم خضوعه لقواعد مناخية ثابتة.


ملامح الطقس خلال الأيام  المقبلة


درجات الحرارة:


تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، مع طقس دافئ إلى مائل للحرارة ومشمس نهارًا، بينما تظل الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء، دون وجود أي احتمالات لتشكل الصقيع خلال هذه الفترة.


الرياح:


تنشط الرياح بوجه عام، وتكون أكثر قوة على مناطق شمال الوجه البحري والساحل الشمالي والبحر الأحمر، في حين تتراوح شدتها بين المعتدلة والنشطة على مناطق الصعيد.


الشبورة المائية:


تكون الشبورة خفيفة إلى منعدمة في معظم الأيام، مع تحذير خاص من تكون شبورة كثيفة قد تصل إلى حد الضباب الكامل خلال فجر وصباح يوم الاثنين، خاصة على الوجه البحري ومناطق شمال الجمهورية.


الأمطار:


لا تشير التوقعات إلى وجود أي فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، حيث تسود حالة من الجفاف التام على جميع أنحاء الجمهورية، ما يعني غياب الغسل الطبيعي للأتربة وعدم وجود دعم رطوبي طبيعي للمحاصيل، ليصبح الاعتماد الأساسي على الإدارة الزراعية السليمة من ري وتغذية ورش.
 

حالة الطقس اليوم السبت

 

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة التى يشهدها اليوم السبت 7 فبراير 2026، على كافة أنحاء المحافظات والمدن المصرية.


وأوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم :

 

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى)

القاهرة: 27 / 19
العاصمة الإدارية: 28 / 18
6 أكتوبر: 28 / 18
بنها: 27 / 19
دمنهور: 26 / 16
وادي النطرون: 27 / 18
كفر الشيخ: 26 / 16
بلطيم: 27 / 16
المنصورة: 26 / 16
الزقازيق: 27 / 19
شبين الكوم: 27 / 16
طنطا: 26 / 16
دمياط: 27 / 17
بورسعيد: 27 / 18
الإسماعيلية: 29 / 16
السويس: 28 / 16
العريش: 29 / 14
رفح: 27 / 14
رأس سدر: 26 / 15
نخل: 27 / 08
كاترين: 19 / 05
الطور: 26 / 14
طابا: 25 / 13
شرم الشيخ: 27 / 18
الغردقة: 28 / 15
الإسكندرية: 26 / 16
العلمين: 26 / 15
مطروح: 25 / 15
السلوم: 27 / 14
سيوة: 29 / 16
رأس غارب: 27 / 15
سفاجا: 28 / 16
مرسى علم: 29 / 17
شلاتين: 30 / 18
حلايب: 27 / 18
أبو رماد: 26 / 17
مرسى حميرة: 26 / 17
أبو سمبل: 31 / 14
الفيوم: 28 / 12
بني سويف: 29 / 12
المنيا: 29 / 12
أسيوط: 30 / 13
سوهاج: 30 / 14
قنا: 31 / 13
الأقصر: 31 / 13
أسوان: 31 / 14
الوادي الجديد: 30 / 12
