فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار

نور الدمرداش
نور الدمرداش
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان والمخرج نور الدمرداش ، الذي ينتمي لاسرة فنية كبيرة فزوجته هي الفنانة الراحلة كريمة مختار وابنه هو الاعلامي معتز الدمرداش

مسيرة نور الدمرداش الفنية 

ولد نور الدمرداش 12 نوفمبر 1925 من مواليد طنطا، مخرج وممثل، وهو والد الإعلامي معتز الدمرداش، كانت بدايته في المسرح ثم السينما، حصل على بكالوريوس التجارة عام 1955 ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956، وعمل في مسرح زكي طليمات، ثم اتجه إلى السينما.

أعمال نور الدمرداش الفنية 

شارك في العديد من الأعمال سواء بالتمثيل أو الإخراج، لعل أشهرها فيلم (صغيرة على الحب، البقية تأتي، دقات على بابي)، كما أخرج العديد من الأعمال الناجحة والتي تعتبر بصمة في تاريخ الفن المصري، وشارك في العديد من الأعمال من خلال التمثيل والتي كان يغلب عليها الطابع الكوميدي.

أما عن مجال الدراما التلفزيونية فله العديد من الأعمال منها (رفاعة الطهطاوي، لا يا ابنتي العزيزة، هارب من الأيام)، وأخرج العديد من الأعمال الناجحة والتي تعتبر بصمة في تاريخ الفن المصرى، كما أنه شارك في العديد من الأعمال من خلال التمثيل والتي كان يغلب عليها الطابع الكوميدي.

شغل الراحل نور الدمرداش عدة مناصب في التلفزيون المصري منها المراقب العام للتمثيليات، ثم المراقب العام للبرامج الفنية، ثم أصبح رئيسا للقناة الأولى، وكان آخر منصب شغله هو نائب رئيس التليفزيون.

لقب نور الدمرداش بـ ملف الفيديو، بعدما قدم علامات في تاريخ الدراما المصرية منها لا تطفىء الشمس، الرحيل، الصحية، أنا وأنت وبابا في المشمش.

علاقة نور الدمرداش وكريمة مختار 

كشفت كريمة مختار كواليس تعرفها على نور الدمرداش حيث قالت اتقابلنا في مسلسل إذاعى وكان عامل دور شرير واتكلمنا من خلال العمل شوية وهنا بدأ التعارف، ولكن أنا في البداية مكنتش موافقة لأنى كنت أسمع أنه شقى ولعبى، ولكن ده كان غير صحيح ومش لازم نصدق كل الكلام اللى بيقولوا الناس لأن الأيام أثبتت أن كل الكلام اللى اتقال عليه غير صحيح تماما.

وقالت جه يزورونا هو واهله وانا قايلة عندى في البيت انى مش موافقة ولكن والدتى قالتلى دول ضيوف اطلعى سلمى بس عليهم وكده وخلاص، ولما شوفت والدته وافقت عليه علطول لأن لما شفت والدته قلت مش ممكن يكون ابن الست دى شخص يكون وحش أبدا وده كان سبب تراجعى عن الرفص وموافقتى على الزواج منه.

المخرج الراحل نور الدمرداش تزوج من الفنانة الراحلة كريمة مختار، وكانت من أنجح العلاقات الزوجية من داخل الوسط الفني والتي أسفرت عن انجابهم 4 أبناء هم المهندس شريف الدمرداش والمخرج أحمد الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش، وابنة وحيدة هي هبة الدمرداش.

لكن سبب طلاق المخرج الراحل لزوجة العمر يرجع إلى كثرة أعماله وتغيبه عن البيت، فضلا عن كونه مشغول في إخراج عدد من المسلسلات التلفزيونية وتمثيل الأفلام السينمائية وإعداد المسرحيات في وقت واحد ما يضطره إلى التغيب لـ20 ساعة عن المنزل يوميا.

ولعل أغرب ما علق به الدمرداش على قراره هذا هو أن الطلاق لن يدوم أكثر من شهرين ثم سيستعيد فيهما زوجته السابقة كريمة مختار

وفي 7 فبراير عام 1994 وأثناء تصوير مسلسل (السقوط في بئر سبع) توفي على إثر أزمة قلبية حادة.

ذكرى وفاة الفنان والمخرج نور الدمرداش المخرج نور الدمرداش نور الدمرداش أعماال نور الدمرداش أفلام نور الدمرداش

