فن وثقافة

بشعر داكن.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
سارة عبد الله

تألقت الفنانة هنا الزاهد، في أحدث إطلالاتها بصور شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة شتوية كاجوال، وشعرها الويفي باللون البني الداكن، ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور حول جمالها.

وتتميز هنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

من جانب آخر، وعلق الفنان أحمد فهمي على تصريحات طليقته الفنانة هنا الزاهد التي أكدت خلالها أن ذكرياتها معه مُحيت تماماً من ذاكرتها بعد انفصالهما قبل عامين.

وقال فهمي، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج: “لن أنسى ذكرياتي مع هنا، لأن أي تجربة صعبة مررت بها لا تُنسى، ذلك يعني أنني لم أكن أمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التجربة وصاحبها، لكنني استفدت منها بكل تأكيد، وتعلمت ما لم أتعلمه من تجارب أخرى كثيرة”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون هنا قد تجاوزت تجربتها معي، فهذا أمر سيسعدني بكل تأكيد، وإن كانت مقابلاتها التليفزيونية الأخيرة لا توحي بأنها تجاوزت الأمر، لأن سيرتي تكون حاضرة في هذه اللقاءات”.

هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد اطلالة هنا الزاهد

