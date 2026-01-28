هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ «لوك كلاسيكي» في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هنا الزاهد الأنظار، واعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التى ابرزت ملامح جمالها.

وتتميز هنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

هنا الزاهد

وعلق الفنان أحمد فهمي على تصريحات طليقته الفنانة هنا الزاهد التي أكدت خلالها أن ذكرياتها معه مُحيت تماماً من ذاكرتها بعد انفصالهما قبل عامين.

وقال فهمي، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج: “لن أنسى ذكرياتي مع هنا، لأن أي تجربة صعبة مررت بها لا تُنسى، ذلك يعني أنني لم أكن أمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التجربة وصاحبها، لكنني استفدت منها بكل تأكيد، وتعلمت ما لم أتعلمه من تجارب أخرى كثيرة”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون هنا قد تجاوزت تجربتها معي، فهذا أمر سيسعدني بكل تأكيد، وإن كانت مقابلاتها التليفزيونية الأخيرة لا توحي بأنها تجاوزت الأمر، لأن سيرتي تكون حاضرة في هذه اللقاءات”.