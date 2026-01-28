سوريا .. مـ.قتل 3 أشخاص بانفجار ألغام زرعتها قسد قرب سد تشرين

أفادت قناة الإخبارية السورية، بمقتل 3 أشخاص بانفجار ألغام زرعها تنظيم قسد في قرى قرب سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وفي وقت سابق، قال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية "قسد": بأن المناطق الكردية في سوريا خط أحمر وسنقاتل فيها حتى آخر مقاتل ولن ينتصر أحد في هذه الحرب"، و ذلك خلال تصريحات للفضائية "روناهي" الكردية.

وأضاف عبدي: “طلبنا من القوات الحكومية ألا يدخلوا قرى الكرد هناك وبدورهم أبدوا موافقتهم لهذا الأمر مقدرين حساسية الموضوع” مشيرا إلى أن ما سيتم الاتفاق عليه في المناطق الكردية هنا سيتم تطبيقه في عفرين وسري كانيه أيضاً.

وتابع: " سنحاسب كل المسؤولين عن الانتهاكات بالسبل القانونية لكن علينا ألا ننجر للعنصرية والطائفية"، مضيفا "سنستغل فترة الهدنة ونحاول إجراء تقدم عملي في اتفاق 18 يناير خلال هذه الفترة".

وقال: "مستعدون لتطبيق الاتفاق خلال المدة القصيرة القادمة وهناك تفاهمات على أمور عديدة" مؤكدا "القنوات مفتوحة بشكل يومي مع الدولة السورية والولايات المتحدة منخرطة في التفاوض بمؤسساتها السياسية والعسكرية.

وقال عبدي: "اقترحنا أسماء لتولي مناصب حكومية منها مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة لكن لا توجد قائمة متفق عليها حتى الآن" و "القادة السياسيون الأكراد في إقليم كردستان والعراق وتركيا يساندوننا في هذه المرحلة الحساسة والمهمة".