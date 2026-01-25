قائد قوات قسد: المناطق الكردية في سوريا خط أحمر

قال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية "قسد": بأن" المناطق الكردية في سوريا خط أحمر وسنقاتل فيها حتى آخر مقاتل ولن ينتصر أحد في هذه الحرب"، و ذلك خلال تصريحات للفضائية "روناهي" الكردية.

و أضاف عبدي "طلبنا من القوات الحكومية ألا يدخلوا قرى الكرد هناك وبدورهم أبدوا موافقتهم لهذا الأمر مقدرين حساسية الموضوع" و مشيرا إلى أن ما سيتم الاتفاق عليه في المناطق الكردية هنا سيتم تطبيقه في عفرين وسري كانيه أيضاً.

و تابع " سنحاسب كل المسؤولين عن الانتهاكات بالسبل القانونية لكن علينا ألا ننجر للعنصرية والطائفية"، مضيفا "سنستغل فترة الهدنة ونحاول إجراء تقدم عملي في اتفاق 18 يناير خلال هذه الفترة".

و قال "مستعدون لتطبيق الاتفاق خلال المدة القصيرة القادمة وهناك تفاهمات على أمور عديدة" مؤكدا "القنوات مفتوحة بشكل يومي مع الدولة السورية والولايات المتحدة منخرطة في التفاوض بمؤسساتها السياسية والعسكرية.

و قال عبدي "اقترحنا أسماء لتولي مناصب حكومية منها مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة لكن لا توجد قائمة متفق عليها حتى الآن" و "القادة السياسيون الأكراد في إقليم كردستان والعراق وتركيا يساندوننا في هذه المرحلة الحساسة والمهمة".