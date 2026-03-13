عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني في لبنان.



وقال جيش الاحتلال، “ دمرنا جسر الزرارية على نهر الليطاني الذي كان يستخدم معبرا لحزب الله”.



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته نفذت، في وقت متأخر من مساء الخميس، عدة موجات من الغارات الجوية استهدفت بنى تحتية ومراكز قيادة تابعة لـحزب الله في كل من بيروت وجنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضربات طالت مواقع يُستخدم بعضها كمراكز قيادة ينطلق منها عناصر الحزب لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وسكانها المدنيين، على حد قوله.



وأضاف أن حزب الله "يعمل بشكل منهجي على دمج بنيته العسكرية داخل المناطق المدنية في أنحاء لبنان"، معتبراً أن ذلك يشكل استغلالاً للمدنيين في أنشطة عسكرية.



وأشار الجيش إلى أنه اتخذ إجراءات قبل تنفيذ الضربات لتقليل مخاطر إصابة المدنيين، من بينها إصدار إنذارات مسبقة واستخدام ذخائر دقيقة وتنفيذ عمليات مراقبة جوية.