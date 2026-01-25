رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا أعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في محادثات مغلقة، اليوم الأحد، إنه لا يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران ولا يمكنه التكهن بعد، بحسب ما أفادت به قناة روسيا اليوم.





وصرح زامير بأن القرار مرهون بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: "كل شيء في رأس ترامب.. بالنسبة لنا كل شيء وارد".





كما حذر شموئيل زكاي رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن جوريون، من فترة أمنية حساسة محتملة.





وصرح شموئيل زكاي: "مقبلون على توقيت حساس في نهاية الأسبوع، ولن نتردد في إغلاق المجال الجوي كما فعلنا في أبريل وأكتوبر 2024 وفي يونيو 2025.. سنتابع الأمور ونحيطكم علما".





وفي سياق متصل، قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، إن تل أبيب تعيش حالة تأهب واسعة النطاق في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران وسط تقديرات بإمكانية شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا في المنطقة.





وأوضح ميلو، خلال حديثه مع عدد من المزارعين، أن الجيش يراقب التطورات عن كثب، مضيفا: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور، لكننا نرى تحشيد القوات الأمريكية في الخليج ونستعد لاحتمال أن تقرر الولايات المتحدة شن هجوم".



