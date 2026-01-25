أسوأ عاصفة جليدية في تاريخها.. أمريكا تلغي نحو 10 آلاف رحلة جوية في يوم

تواصلت موجة إلغاء الرحلات الجوية في الولايات المتحدة اليوم الأحد، مع اجتياح عاصفة شتوية خطيرة مساحات واسعة من البلاد، ما أدى إلى إلغاء ما يزيد على 9 آلاف و900 رحلة، في أعلى عدد من الإلغاءات خلال يوم واحد منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

وبحسب موقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير»، فإن عدد الرحلات الملغاة اليوم يزيد على ضعف عدد الرحلات التي أُلغيت يوم السبت، في ظل تفاقم تأثيرات الطقس القاسي على حركة الطيران.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إن العاصفة تجلب تساقطًا كثيفًا للثلوج، وأمطارًا متجمدة، وبَرَدًا جليديًا يمتد من جنوب جبال روكي إلى ولايات نيو إنجلاند حتى يوم الإثنين، محذرة من أن موجة هواء شديد البرودة ستتبع العاصفة، ما سيؤدي إلى إطالة أمد تعطل السفر وتأثيرات محتملة على البنية التحتية خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت الهيئة ، أن ولايات ساحل خليج المكسيك الشرقي قد تشهد عواصف رعدية شديدة، مصحوبة برياح مدمرة واحتمال تشكل أعاصير خلال ساعات اليوم.

وأظهرت البيانات، أن أكثر من 1800 رحلة جوية أخرى أُلغيت بالفعل ليوم الإثنين، مع توقعات باستمرار الاضطرابات في المطارات الرئيسية.

وفي هذا السياق، أعلن مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن عن أن تساقط الثلوج بدأ بعد منتصف الليل، مؤكدًا تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة مؤقتًا لحين الانتهاء من إزالة الثلوج من المدارج، ومحذرًا المسافرين من إلغاءات واسعة النطاق على مدار اليوم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه عدة مطارات أمريكية عمليات مكثفة لإزالة الثلوج، وسط دعوات للمسافرين بمتابعة تحديثات شركات الطيران وتأجيل الرحلات غير الضرورية.