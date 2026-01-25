ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع جول بلازا في كراتشي بباكستان إلى 73 قتـ.يلا

قال مسئولون حكوميون في إسلام آباد، اليوم الأحد، إن حصيلة حريق مجمع جول بلازا في كراتشي الباكستانية ارتفع إلى 73 قتيلاً، مع اقتراب عمليات البحث في الموقع من نهايتها.

ونقلت شبكة "جيونيوز" الباكستانية اليوم عن نائب مفوض المنطقة الجنوبية، جاويد نبي خوسا، قوله إن "عمليات البحث شارفت على الانتهاء، وسيتم إغلاق مجمع جول بلازا المتضرر غداً"، مضيفاً "كان هناك 82 مفقوداً.

وقال: "لم يتم التعرف على هوية 13 مفقوداً حتى الآن، لأن عائلاتهم لم تقدم عينات الحمض النووي، وقد اكتملت مطابقة الحمض النووي لـ 23 شخصاً حتى الآن، ومن بين الـ 73 قتيلاً، تم التعرف على هوية 23 شخصاً".

وناشد خوسا المواطنين إلى تجنب دخول المبنى المتضرر، قائلا “ينبغي على الناس تجنب الدخول إلى المبنى المتضرر، وقد قمنا أيضاً بتحديد المنطقة.”

واندلع أكبر حريق تشهده المدينة الساحلية الباكستانية منذ أكثر من عقد في 17 يناير الجاري وانتشر بسرعة في مجمع جول بلازا التجاري الشاسع، الذي يشتهر بمتاجره العائلية التي يبلغ عددها 1200 متجر، تبيع ملابس الزفاف والألعاب والأواني المنزلية وغيرها من السلع.