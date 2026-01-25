الجيش السوري يتهم "قسد" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن تنظيم "قسد" يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أنه يستهدف مواقع انتشار الجيش والقرى المحيطة في منطقة عين العرب بأكثر من 25 مسيرة انتحارية.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري في بيان: "تنظيم قسد يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويستهدف مواقع انتشار الجيش العربي السوري في محيط منطقة عين العرب بأكثر من 25 مسيرة انتحارية من نوع FPV".

وأضافت هيئة العمليات أن هذا التصعيد من قبل تنظيم قسد أدى إلى تدمير 4 آليات للجيش، كما استهدف تنظيم قسد أيضا طريق M4 والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين".

وذكرت هيئة العمليات أنه استمرارا لنهج الاعتقال الممنهج بحق الأهالي أقدم تنظيم قسد على حصار بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائهم، الأمر الذي تطور لاشتباكات مع بعض الأهالي، ووقوع إصابات بينهم".



وأكدت الهيئة أن "الجيش العربي السوري يدرس خياراته الميدانية حاليا، ردا على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره وسنقوم بما يلزم".



وأعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" مساء السبت، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما 15 يوما إفساحا في المجال أمام استكمال العملية الأمريكية لنقل سجناء "داعش" إلى العراق.