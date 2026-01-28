ترامب: نجحنا في حل مشكلة كبيرة بالتعاون مع سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء أنه نجح مع وزير خارجيته ماركو روبيو “ في حل مشكلة هائلة بالتعاون مع سوريا”، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وكان قد أدلى “ترامب” بهذه التصريحات بعد ساعات من تحدثه مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتبذل واشنطن جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وكانت حليف واشنطن الأبرز في سوريا، والشرع الذي أصبح الآن شريكها المفضل.



يُذكر أن الرئيس الشرع يعتزم زيارة موسكو ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ توليه حكم سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.