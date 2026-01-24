العراق ينجز 80% من جداره الحدودي مع سوريا ويقرر نقل معتقلي "داعش" إلى سجون محصنة

أعلنت الحكومة العراقية تحقيق تقدم كبير في مشروع تأمين الحدود مع سوريا، مؤكدة إنجاز نحو 80% من الجدار الأسمنتي الحدودي، ضمن منظومة أمنية متكاملة تهدف إلى الإغلاق التام للحدود ومنع عمليات التسلل.

وأوضحت السلطات أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على الجدار فقط، بل تشمل خنادق دفاعية وأنظمة مراقبة متطورة تعتمد على كاميرات حرارية، في إطار تعزيز السيطرة على الشريط الحدودي ومواجهة التهديدات الأمنية المحتملة.

وفي تطور أمني مواز، أقرت الحكومة خطة لنقل معتقلي تنظيم "داعش" من المخيمات ومراكز الاحتجاز غير المستقرة داخل الأراضي السورية، إلى سجون عراقية شديدة التحصين، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر الهروب وإحكام السيطرة على العناصر المصنفة عالية الخطورة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، صباح النعمان، إن القرار جاء عقب جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصصت لبحث المخاطر الأمنية المرتبطة ببقاء قيادات التنظيم في مراكز احتجاز هشة داخل سوريا. وأكد أن غالبية المعتقلين المشمولين بالنقل هم من القيادات والعناصر الخطرة المطلوبة للقضاء العراقي.

وأضاف النعمان أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بشكل مباشر بنقل المعتقلين ووضعهم في سجون محصنة داخل العراق، لضمان تأمينهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأشار إلى أن عملية النقل ستُنفذ وفق خطة أمنية محكمة أعدتها قيادة العمليات المشتركة، بالتنسيق مع وزارة العدل، التي استكملت بدورها ترتيبات استيعاب المعتقلين داخل منشآت احتجاز مؤمنة بالكامل وتخضع لحراسة مشددة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن تحركات عراقية أوسع لتعزيز الأمن الداخلي ومنع أي إعادة تنظيم لخلايا متطرفة، خاصة في المناطق الحدودية التي شهدت سابقًا نشاطًا لتنظيم "داعش".