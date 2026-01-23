قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحذير أمريكي شديد اللهجة .. النفوذ الإيراني يهدد بحرمان العراق من إيرادات النفط

العراق وإيران
العراق وإيران
ناصر السيد

هددت واشنطن سياسيين عراقيين بارزين بفرض عقوبات تستهدف الدولة العراقية، بما في ذلك عائداتها النفطية الحيوية، في حال ضمّ جماعات مسلحة مدعومة من إيران إلى الحكومة المقبلة، وفقًا لما أفادت به أربعة مصادر لوكالة رويترز.

تهديد أمريكي للعراق

ويُعدّ هذا التحذير أوضح مثال حتى الآن على حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحدّ من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في العراق، الذي لطالما سار على حافة الهاوية بين أقرب حليفين له، واشنطن وطهران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان: "تستهدف عقوبات اليوم عنصرًا أساسيًا في كيفية تمويل إيران للأموال التي تُستخدم لقمع شعبها. وكما سبق توضيحه، ستواصل وزارة الخزانة تتبّع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول جاهدًا تحويلها إلى بنوك خارج إيران".

وأعلنت الخزانة الأمريكية أن الإيرادات ملك للشعب الإيراني، إلا أنها تُحوّل لتمويل "وكلاء إيران الإرهابيين في المنطقة، وبرامجها التسلحية، وأجهزتها الأمنية، بدلاً من الخدمات الاقتصادية الأساسية التي طالب بها الشعب الإيراني بشجاعة".

لم تردّ البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.

يشير مصطلح "الأسطول الخفي" إلى السفن التي تنقل النفط الخاضع للعقوبات وهي عادةً ما تكون قديمة، وملكية هذه السفن غير شفافة، وتبحر دون التغطية التأمينية الشاملة المطلوبة لتلبية المعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والعديد من الموانئ.

كان الرئيس ترامب قد هدد مراراً بالتدخل ضد إيران على خلفية مقتل المتظاهرين مؤخراً، إلا أن الاحتجاجات تراجعت الأسبوع الماضي. 

وقال ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة لديها "أسطول" متجه نحو إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم اضطراره لاستخدامه، مجددًا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وقال مسؤولون أمريكيون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" وعدة مدمرات صواريخ موجهة ستصل إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

ومن بين السفن التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات يوم الجمعة: "سي بيرد" و"الدياب 2" و"سيزاريا"، وجميعها ترفع علم بالاو، بالإضافة إلى سفينتي "أفون" و"شيرون 5" اللتين ترفعان علم جزر القمر.

