الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين

أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي
أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برئاسة جمهورية مصر العربية، وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، اجتماعه الثاني والسبعين، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وعقب الاجتماع، انطلقت أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث سلّم وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، (رئيس الدورة الثامنة والأربعين) رئاسة الدورة الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الوزير أحمد بالهول الفلاسي، خلال الجلسة المنعقدة بمقر الأمانة العامة الآن.

وفي كلمته، رحّب الوزير العراقي بالوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا أن انضمامهم يشكّل إضافة نوعية لمسيرة العمل العربي المشترك في قطاعي الشباب والرياضة، ويسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية.

واستعرض المبرقع أبرز ما تحقق خلال رئاسة العراق للدورة (48)، من إنجازات وبرامج نوعية هدفت إلى تمكين الشباب العربي، وتطوير آليات العمل المشترك، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والتكامل العربي، مشيدًا بتفاعل الدول الأعضاء وجهودها في تنفيذ المبادرات والقرارات الصادرة عن المجلس.

وأكد الوزير العراقي استمرار دعم بلاده للعمل العربي المشترك، ومواقفها الثابتة تجاه القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية، مدينًا بشدة العدوان الصهيوني وما يصاحبه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية، ومشددًا على ضرورة التنفيذ الفوري للقرارات الخاصة بدعم شباب البلدين وتعزيز صمودهم.

كما شدد على أهمية احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي باعتبارهما أساسًا للاستقرار والأمن الإقليمي، مؤكدًا أن أي انتهاك للسيادة أو للقانون الدولي ينعكس سلبًا على أمن المجتمعات وفرص التنمية ومستقبل الشباب العربي.

وفي ختام كلمته، أكد أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى، مشيرًا إلى الدور المحوري للرياضة في تعزيز القيم الإنسانية، والصحة البدنية والنفسية، وبناء السلام المجتمعي.

وأُعلن عقب ذلك تسلّم الوزير أحمد بالهول رئاسة أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة.

