تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول مواجهة مهمة أمام نظيره وست هام، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام المباراة على ملعب “الأنفيلد”، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يتمسك الضيوف بآمال الهروب من مناطق الخطر.

موقف ليفربول ووست هام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 46 نقطة، ويطمح في تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على فرق المربع الذهبي. في المقابل، يعاني وست هام هذا الموسم حيث يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، ما يجعله في موقف صعب يتطلب حصد النقاط للخروج من دائرة الهبوط.

محمد صلاح يبحث عن العودة للتسجيل

تتجه الأنظار نحو النجم المصري محمد صلاح، الذي يأمل في استعادة حاسته التهديفية خلال هذه المواجهة. ويعيش صلاح فترة صعبة تهديفيًا، بعدما فشل في التسجيل خلال آخر تسع مباريات له في الدوري الإنجليزي، وهي سابقة لم تحدث من قبل في مسيرته بالمسابقة، ما يزيد من رغبته في كسر هذا الصيام.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وست هام

من المتوقع أن يعتمد ليفربول على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي