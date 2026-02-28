قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يخوض فريق ليفربول مواجهة مهمة أمام نظيره وست هام، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتُقام المباراة على ملعب “الأنفيلد”، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يتمسك الضيوف بآمال الهروب من مناطق الخطر.

موقف ليفربول ووست هام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 46 نقطة، ويطمح في تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على فرق المربع الذهبي. في المقابل، يعاني وست هام هذا الموسم حيث يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، ما يجعله في موقف صعب يتطلب حصد النقاط للخروج من دائرة الهبوط.

محمد صلاح يبحث عن العودة للتسجيل

تتجه الأنظار نحو النجم المصري محمد صلاح، الذي يأمل في استعادة حاسته التهديفية خلال هذه المواجهة. ويعيش صلاح فترة صعبة تهديفيًا، بعدما فشل في التسجيل خلال آخر تسع مباريات له في الدوري الإنجليزي، وهي سابقة لم تحدث من قبل في مسيرته بالمسابقة، ما يزيد من رغبته في كسر هذا الصيام.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وست هام

من المتوقع أن يعتمد ليفربول على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.
خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.
خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.
خط الهجوم: هوجو إيكتيكي

