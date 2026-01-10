الأمم المتحدة: العراق يسير بثبات نحو الاستقرار وحقق تقدما ملموسا في التنمية

أكد منسق الأمم المتحدة في العراق، غلام إسحق زي، أن العراق يسير بثبات نحو الاستقرار، مشيرا إلى أنه عزز الثقة بمؤسساته وحقق تقدما ملموسا في التنمية.

وذكر موقع الأمم المتحدة، في تقرير له، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت، أن غلام قدم تقييما وُصف بالمتفائل حول الأوضاع في العراق، حيث نوه بالانتقال من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، التي انتهت ولايتها رسميا في ديسمبر الماضي، إلى شراكة جديدة مع السلطات العراقية تركز على التنمية.

وأوضح أن معدلات الفقر في العراق تراجعت من 20% عام 2018 إلى 17.5% خلال الفترة 2024–2025، لافتا إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن العراق بات يحتل مرتبة متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، الذي يقيس متوسط العمر المتوقع ومستويات التعليم والمعيشة.

وأشار غلام إلى أن تحسن البيئة الأمنية ساعد نحو 5 ملايين نازح داخلي على العودة إلى مناطقهم، بينما لا يزال من تبقى في المخيمات لأسباب تتعلق في الغالب بالإسكان أو الهوية المدنية.

وتطرق المبعوث الأممي إلى ما وصفه بـ"المعلم المهم"، والمتمثل في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة 56%، بزيادة 12% عن الانتخابات السابقة، مع تسجيل مشاركة واسعة للنساء شكلن نحو ثلث المرشحين.

ونقل التقرير عن غلام قوله إن الهدف الحالي للأمم المتحدة هو دعم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للعراق، وتعزيز ما أُنجز خلال العقدين الماضيين، لافتا إلى أن العراق سيسهم في تمويل تنفيذ هذه البرامج، في مؤشر على تطور الشراكة وانتقال الحكومة من دور المتلقي للمساعدات إلى شريك وداعم.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن فريق الأمم المتحدة في العراق يضم حاليا 26 وكالة وصندوقا وبرنامجا تابعا للمنظمة الدولية.