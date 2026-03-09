قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تعكس تقدير الدولة لتضحيات الأبطال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت النائبة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم حملت رسائل وطنية وإنسانية عميقة، تعكس إدراك الدولة المصرية لقيمة التضحيات التي قدمها أبناء الوطن من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

وقالت أبو الحسن، في بيان لها، إن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة تستحضر فيها مصر بطولات رجالها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشيرة إلى أن كلمات الرئيس جسدت معاني الوفاء والعرفان لكل من ضحى بنفسه دفاعًا عن تراب هذا الوطن، كما أكدت أن الدولة المصرية ستظل حريصة على رعاية أسر الشهداء وتقدير ما قدموه من تضحيات عظيمة.

وأضافت أن حديث الرئيس خلال الندوة لم يكن مجرد استدعاء لذكريات البطولة، بل تضمن رسائل مهمة تتعلق بوعي الشعب المصري بأهمية الحفاظ على الاستقرار الوطني في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، مؤكدة أن قوة مصر الحقيقية تكمن في تماسك شعبها وثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم الوطنية.

وأوضحت النائبة أن تأكيد الرئيس على خطورة الأوضاع التي تمر بها المنطقة يعكس رؤية استراتيجية واعية، خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى وقف الحروب والبحث عن حلول سلمية للنزاعات، وهو ما يعكس نهج مصر الدائم القائم على دعم الاستقرار الإقليمي وتغليب لغة الحوار على الصراع.

كما أشارت ريهام أبو الحسن إلى أن حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية جاء ليؤكد من جديد ثوابت الموقف المصري التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه، مشددة على أن هذا الموقف يعكس التزام مصر بالدفاع عن القضايا العربية العادلة والسعي لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الاحتفاء بيوم الشهيد يظل رسالة للأجيال الجديدة بضرورة التمسك بقيم الانتماء والولاء للوطن، والعمل من أجل الحفاظ على مكتسباته واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب نواب

