السوداني يؤكد للشرع حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحث -خلال الاتصال- تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها".



وأكد السوداني، بحسب البيان، حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها، مشدداً على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها.



من جانبه، شدد الرئيس السوري على حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن.



وأشار إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي، إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

