أخبار العالم

العراق.. القبض على أحد أبرز وأخطر القيادات الميدانية لتنظيم داعش

الحشد الشعبي
الحشد الشعبي

نجح  أمن الحشد الشعبي العراقي في القبض على قيادي داعشي خطير من أبرز وأخطر القيادات الميدانية في عملية نوعية بالغة الأهمية.

وقال الحشد الشعبي في بيان له : المعتقل تسلل من سوريا إلى الموصل وهو المسؤول المباشر عن مفارز "داعش" في صحراء الموصل والأراضي السورية


وأضاف  الحشد الشعبي: المعتقل كان يشرف على تخطيط وإدارة عمليات "داعش" الإرهابية وتنظيم الخلايا النائمة في صحراء الموصل والأراضي السورية.
 

 وأعلنت صباح اليوم الثلاثاء،  وزارة الداخلية السورية، هروب نحو 120 عنصراً من تنظيم داعش من سجن الشدادي.

وأشارت وكالة الانباء السورية سانا ؛ إلى أن النزلاء الفارون من عناصر التنظيم المتشدد كانوا محتجزين داخل السجن الذي كان يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قبل دخول وحدات من الجيش السوري، واخرى من قوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية.

وبيّنت الداخلية السورية في بيانها اليوم ، إن الوحدات المختصة باشرت فور دخولها بتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل المدينة ومحيطها، بهدف ملاحقة العناصر الفارّة، وضمان حفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان، أن هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 81 عنصراً من الفارّين، فيما تتواصل الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة البقيّة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولًا.

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش و"قسد"، وتطورت الاشتباكات، أمس الاثنين، لتصل إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها

سوريا العراق داعش الحشد الشعبي الموصل داعش في سوريا

