إزاي تحمي نفسك من تسرب الغاز بالمنزل؟ مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الإليزيه: ماكرون يدعو بارزاني إلى تسريع دمج «قسد» ضمن الدولة السورية

القسم الخارجي

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الملف السوري.

وأوضح الإليزيه أن الجانبين ناقشا التصعيد العسكري الدائر في شمال سوريا، معربين عن قلقهما إزاء الاشتباكات الجارية، خصوصاً في منطقتي دير حافر ومسكنة، وداعين جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد ماكرون وبارزاني دعمهما لاستئناف المباحثات الخاصة بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة السورية دون أي تأخير، وذلك وفق اتفاق 10 مارس، مع التشديد على ضرورة إنجاز هذه الخطوة بأسرع وقت بما يضمن وحدة سوريا واستقرارها.

كما شدد الطرفان على أن العنف ضد المدنيين أمر مرفوض، محملين السلطات السورية مسؤولية حماية السكان وضمان أمنهم.

في السياق ذاته، قال مصدر قيادي في قوات سوريا الديمقراطية إن التفاهمات الجارية مع الحكومة السورية، وبرعاية التحالف الدولي، تقتصر على الانسحاب من مدينتي دير حافر ومسكنة في الريف الشرقي لحلب، مؤكداً أنها لا تشمل أي مناطق في محافظة الرقة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن «قسد ستعتمد خيار المقاومة في أي منطقة لا يشملها هذا التفاهم».

من جهته، أعلن الجيش السوري سيطرته على منطقة الرصافة وقلعتها الأثرية في ريف الرقة الجنوبي، إضافة إلى سبع قرى محيطة بها، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، فوق مناطق تشهد اشتباكات شمال البلاد.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية منذ بدء التصعيد، حيث أعلن الجيش سيطرته على مناطق في الشمال الشرقي واعتبار غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة، فيما فرضت «قسد» حظراً شاملاً للتجوال في منطقة الطبقة بريف الرقة، مطالبة بضمان وصول مقاتليها إلى مناطق سيطرتها بأسلحتهم.

قصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني شمال سوريا ماكرون وبارزاني قوات سوريا الديمقراطية

