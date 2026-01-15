قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام

ماكرون
ماكرون
أ ش أ

 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم /الخميس/، أن بلاده سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية إلى جزيرة "جرينلاند" خلال الأيام المقبلة. 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام القوات المسلحة الفرنسية بمناسبة العام الجديد، بقاعدة "إيستر" الجوية، بجنوب فرنسا، وذلك بعد أن عقد في وقت سابق من صباح اليوم، اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع ⁠لبحث ملف جزيرة "جرينلاند" التي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في الاستحواذ عليها، وكذلك تصاعد حدة الاحتجاجات في إيران. 

وفيما يخص جزيرة "جرينلاند"، وهي ذاتية الحكم تابعة للدنمارك، قال ماكرون إن على الأوروبيين مسؤولية خاصة، لأن هذه المنطقة تابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بلاده نشرت "مجموعة أولى من العسكريين" في جرينلاند في إطار بعثة أوروبية، وسترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية الى الجزيرة التابعة للدنمارك والمتمتعة بحكم ذاتي، والتي ترغب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ عليها.

وصرح ماكرون بأن فرنسا يجب أن تبذل "جهودا تتناسب مع أوقاتنا الصعبة"، وأكد على ضرورة توفير تمويل إضافي للقوات المسلحة بقيمة 36 مليار يورو بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحديث قانون الإنفاق العسكري. ووفقا له، يجب تحديث قانون البرمجة العسكرية 2024-2030، الذي يبلغ حاليا 413 مليار يورو، واعتماده "بحلول 14 يوليو المقبل".

كما أكد ماكرون على ثلاث أولويات رئيسية "للحفاظ على المصداقية العملياتية لجيشنا" من بينها زيادة إنتاج الذخائر بكافة أنواعها ، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة؛ ووسائل إضافية "لضمان سيادتنا" مثل تطوير نظام إنذار مبكر يعتمد على الأقمار الصناعية والرادار للكشف عن إطلاق الصواريخ بعيدة المدى؛ وتعزيز موارد حماية القوات العسكرية. 

وفي وقت سابق من صباح اليوم، عقد الرئيس الفرنسي اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع ⁠لبحث تطورات الوضع في إيران في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، فضلاً عن الوضع في جزيرة "جرينلاند" وهي ذاتية الحكم تابعة للدنمارك، والتي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمها.

في هذا السياق، قال ماكرون، في ‍رسالة على منصة "إكس"، إن مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين توجهت بالفعل إلى "جرينلاند" للمشاركة في مناورة تنظمها الدانمارك وجرينلاند، وهي إقليم تابع للدانمارك.

وتستعد فرنسا وألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك لنشر قوات في جزيرة "جرينلاند" التابعة للدنمارك، في مهمة استطلاعية. 

ويأتي ذلك عقب اجتماع عُقد بين مسؤولين أمريكيين ودانماركيين ومن جرينلاند، والذي كشف عن استمرار وجود خلافات جوهرية بين رؤية "واشنطن" و"كوبنهاجن" و"نوك" لمستقبل الجزيرة، والتي تعتبر منطقة غنية بالموارد المعدنية وذات الموقع الاستراتيجي.

وقال ماكرون في ‌منشور على منصة إكس "بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات المشتركة التي ‍تنظمها الدنمارك في جرينلاند... العناصر العسكرية الفرنسية الأولى في طريقها بالفعل، وستتبعها عناصر أخرى". 

ماكرون إرسال جرينلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

المغرب

المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

ذكر الله

صلاة واحدة في ليلة الإسراء والمعراج تحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

الدكتور المهندس مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في حضور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد