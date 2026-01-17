ماكرون يعلن دخول المعاهدة الدولية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت دخول المعاهدة الدولية لحماية أعالي البحار والتنوع البيولوجي البحري حيز التنفيذ.

وقال ماكرون “اليوم، تدخل المعاهدة الدولية لحماية أعالي البحار والتنوع البيولوجي البحري حيز التنفيذ” .

وأضاف الرئيس الفرنسي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس “هذا نصرٌ عظيم للمحيطات، وللحياة، وللبشرية، ولن تبقى أعالي البحار منطقةً فوضويةً تُترك للمفترسات، بل ستصبح مسؤوليةً مشتركة” .

وتابع “من ثماني دول في عام ٢٠٢٤، ثم ستين دولة في عام ٢٠٢٥ في قمة نيس للمحيطات، إلى ثلاث وثمانين دولة اليوم، وفى المجتمع الدولي بوعده”.

وقال الرئيس ماكَرون “معًا، نُهيئ لأنفسنا الوسائل لحماية ٣٠٪ من البحار والمحيطات بحلول عام ٢٠٣٠، أي ما يزيد عن نصف مساحة سطح كوكبنا وهذا ثمرة جهد جماعي استثنائي قاده مفاوضون وعلماء ومواطنون، جميعهم على يقين بأن المستقبل يُبنى معًا. أود أن أشكرهم".