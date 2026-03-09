نجاة عبد الرحمن تكتب: تصاعد التوتر

تشهد الساحة الإقليمية في هذه الفترة حالة غير مسبوقة من تصاعد التوتر، حيث تحولت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وجمهورية إيران الإسلامية من جهة أخرى، إلى محور رئيسي يهيمن على السياسات والاهتمامات الدولية والإقليمية. لم تعد الأحداث مجرد صراعات متفرقة أو هجمات محدودة داخل الحدود الإيرانية، بل أصبحت سلسلة متشابكة من التحركات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية التي تستدعي وقفة تحليلية دقيقة لفهم أبعادها وتأثيراتها المستقبلية.

بدأت التطورات الأخيرة بإجراءات عسكرية دقيقة استهدفت منشآت استراتيجية في إيران، بما في ذلك قواعد عسكرية ومصافي نفطية وخزانات للوقود، في تحرك يعكس حسابات دقيقة تهدف إلى فرض معادلة ردع جديدة. هذا التحرك لم يقتصر على الجانب العسكري، بل امتد ليشمل رسائل سياسية وإستراتيجية إلى القوى الإقليمية والدولية على حد سواء، مفادها أن استمرار البرنامج النووي الإيراني أو التوسع في نفوذها الإقليمي لن يكون دون حساب، وأن هناك حدودًا لا يمكن تجاوزها دون عواقب واضحة.

في المقابل، أظهرت إيران قدرة عالية على المناورة والرد المتوازن، إذ لم تقتصر ردودها على مجرد تصريحات سياسية، بل شملت ضربات دقيقة عبر صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت منشآت حساسة في إسرائيل وأهدافاً محتملة في دول الخليج، بما في ذلك الإمارات وعُمان. هذا الرد يعكس إدراك القيادة الإيرانية لضرورة الحفاظ على توازن القوة وعدم الانجرار إلى حرب شاملة قد تضر بمصالحها الداخلية، لكنه في الوقت نفسه يرسل رسالة واضحة حول قدرتها على الدفاع عن مصالحها في أي سيناريو.

تأثير هذه المواجهة لا يقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي، حيث تمثل منطقة الخليج وطرقها البحرية شريانًا حيويًا للطاقة. أي اضطراب في حركة الملاحة أو إنتاج النفط يؤدي فورًا إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يعكس مدى هشاشة التوازنات الاقتصادية العالمية أمام أي تصعيد في هذه المنطقة الحساسة. بهذا المعنى، فإن كل ضربة عسكرية داخل الإقليم تحمل تداعيات مباشرة على ملايين البشر في قارات بعيدة عن مسرح العمليات، ما يضاعف مسؤولية الحكومات في احتواء الأزمة بسرعة وفعالية.

على المستوى الإقليمي، تواجه الدول العربية تحديات مزدوجة. فهي، من جهة، غير طرف مباشر في النزاع، ومن جهة أخرى، ترتبط مصالحها الأمنية والاقتصادية بما يحدث على الساحة الإيرانية. المخاوف من اتساع رقعة الصراع واستخدام أراضيها أو أجوائها كساحات للعمليات العسكرية، تدفع هذه الدول إلى تبني سياسات حكيمة تقوم على التوازن والحيطة، مع تجنب الانجرار إلى تصعيد قد يضر بأمنها واستقرارها الداخلي. في هذا السياق، تبرز أهمية الدبلوماسية العربية المباشرة وغير المباشرة في تهدئة التوتر وفتح قنوات للحوار، حتى لو كانت بعيدة عن دائرة الضوء الإعلامي.

الجانب الداخلي لكل دولة معنية بالأزمة يلعب دورًا مركزيًا في تحديد مسار التصعيد أو التهدئة. في إيران، تتشابك الاعتبارات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل كل خطوة محسوبة بدقة، فإدارة أزمة خارجية ناجحة تحتاج إلى توازن داخلي يضمن دعم المجتمع ومؤسسات الدولة. أما في الولايات المتحدة وإسرائيل، فهناك حسابات دقيقة بين السياسة الداخلية والاعتبارات الاستراتيجية الإقليمية، حيث يمكن لأي تصعيد مفاجئ أن يخلق ضغوطًا على الحكومات وتوترًا في الرأي العام، وهو ما يجعل كل قرار عسكري أو سياسي محفوفًا بالمخاطر.

تاريخ الشرق الأوسط يعلمنا أن استخدام القوة وحده لا يمكن أن يحقق استقرارًا دائمًا، بل غالبًا ما يولد مزيدًا من التعقيدات والمشكلات المؤجلة. القوة العسكرية قد تحقق انتصارات قصيرة المدى، لكنها لا تعالج جذور النزاع، ولا تكسر حلقات العداء الممتدة عبر عقود من الصراع والمنافسة على النفوذ. بالتالي، فإن أي تقييم لخطوات التصعيد الأخيرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار إمكانية التحول إلى مواجهة شاملة إذا ما تم استغلال أي خلل أو سوء تقدير.

من ناحية أخرى، يشكل الرأي العام المحلي والدولي عاملًا مؤثرًا في تطورات الأزمة. وسائل الإعلام المختلفة، التقليدية والرقمية، تعمل على نقل الحدث لحظة بلحظة، لكن في كثير من الأحيان تساهم في رفع منسوب التوتر، عبر نشر تحليلات متضاربة أو معلومات غير دقيقة عن حجم الأضرار والردود العسكرية. وفي ظل هذا التدفق الهائل للمعلومات، يصبح من الصعب على الجمهور تمييز الواقع من التصور، وهو ما يعزز أهمية الإعلام المسؤول الذي يقدم تحليلات متزنة بعيدًا عن الإثارة، ويسعى لتوضيح الحقائق بدقة.

على المستوى العسكري، برزت التطورات الأخيرة من خلال استخدام تقنيات متقدمة في الرصد والاستهداف، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة، ما يرفع سقف المخاطر ويجعل أي خطأ في الحسابات أكثر تأثيرًا. فالتكنولوجيا الحديثة جعلت أي ضربة محدودة قد تتسبب في تداعيات أوسع بكثير مما كان متوقعًا في العقود السابقة، وأصبح أي تصعيد يتطلب دراسة دقيقة لكل سيناريو محتمل.

وفي هذا السياق، تظهر أهمية المعادلات الاستراتيجية التي تعتمد على الردع المتبادل والحساب الدقيق للتكلفة والفائدة. فإيران، رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات، ما زالت تمتلك قدرات ردع فعالة، سواء عبر صواريخ دقيقة أو عبر نفوذها في الفصائل المسلحة في لبنان وسوريا واليمن والعراق. وهذا النفوذ الإقليمي يجعل أي تحرك ضدها محفوفًا بالمخاطر، إذ يمكن أن يمتد التصعيد إلى ساحات غير مباشرة، ويؤدي إلى مواجهات غير متوقعة، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل إدارة التصعيد أمرًا بالغ الصعوبة.

من جهة أخرى، يظهر بوضوح أن الأزمة الحالية ليست مجرد مواجهة بين دولتين أو ثلاث، بل هي جزء من شبكة واسعة من التحالفات والمصالح التي تشمل القوى الكبرى والإقليمية على حد سواء. فالدول الكبرى تراقب المشهد وتضع خططًا لاستثمار التوتر لتعزيز نفوذها، سواء عبر الضغط على الأطراف أو تقديم نفسها كوسيط حاسم. أما القوى الإقليمية، فتسعى لتأمين مصالحها وحماية حدودها، بما يجعل أي قرار عسكري أو سياسي متشابكًا مع مصالح متعددة، ويزيد من أهمية التنسيق والتواصل بين الأطراف لتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

كما أن الأبعاد الاقتصادية للأزمة تلعب دورًا رئيسيًا في تصاعد التوتر. فمع ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة توقف بعض المنشآت أو تهديد خطوط الإمداد، يزداد الضغط على الأسواق العالمية، وتتصاعد المخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاديات النامية والمتقدمة على حد سواء. وهذا التأثير الاقتصادي يعكس أن أي صراع عسكري في المنطقة لا يظل confined داخل حدودها، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره، ما يجعل حل الأزمة عاجلاً أمرًا حيويًا لتفادي خسائر واسعة النطاق.

وعلى صعيد السياسة الداخلية للدول المعنية، فإن الأحداث الأخيرة تُظهر كيف يمكن للقيادات توظيف الأزمة لتعزيز موقعها الداخلي، سواء عبر توحيد الصفوف حول “خطر خارجي”، أو عبر تقديم صورة قوة وقدرة في إدارة الصراع. ومع ذلك، فإن هذا التوظيف يحمل مخاطر كبيرة، إذ قد يدفع إلى خطوات تصعيدية يصعب التراجع عنها لاحقًا دون خسارة سياسية أو شعبية، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل الخيارات أمام صانعي القرار محدودة.

في ضوء كل هذه المعطيات، يظل الحوار الدبلوماسي والوساطة الدولية أهم أدوات احتواء الأزمة. فالتاريخ أثبت أن أي تصعيد مستمر يؤدي إلى نتائج كارثية، بينما الجلوس على طاولة المفاوضات، حتى لو كان بصورة غير رسمية، قد يتيح الفرصة لإعادة ضبط المعادلات ووضع أسس استقرار جديدة. الحكمة تكمن في القدرة على التوازن بين الردع والسياسة، بين القوة والحوار، وبين حماية المصالح والاستثمار في الاستقرار.

كما أن الأثر النفسي والاجتماعي للأزمة لا يقل أهمية عن الجوانب العسكرية والسياسية. فمع استمرار التصعيد، تتزايد المخاوف بين الشعوب، ويزداد الشعور بعدم الأمان، ما يعقد جهود الحكومات في إدارة الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية. هذا البعد الإنساني يجعل من الضروري أن تكون أي إجراءات عسكرية أو سياسية مصحوبة بتقييم دقيق لتأثيراتها على المدنيين، والعمل على الحد من التكاليف الإنسانية للصراع.

إن المشهد الحالي يضع المنطقة أمام اختبار صعب وحاسم. فإما أن يُستثمر تصاعد التوتر كفرصة لإعادة تعريف قواعد الاشتباك ووضع أسس استقرار جديدة، وإما أن يُترك الوضع للانزلاق نحو دوامة من الردود المتبادلة التي قد تتحول إلى صراع مفتوح يصعب السيطرة عليه. في كل الأحوال، يظل الخيار بيد صانعي القرار، والمسؤولية على عاتقهم ضخمة، لأن أي خطوة غير محسوبة قد تكون سببًا في إشعال نار لا يمكن إخمادها بسهولة.

وفي النهاية، يظل الأمل معقودًا على العقل السياسي والحكمة في إدارة الأزمة. فالنيران التي تشتعل في الإقليم لا تميز بين طرف وآخر، بل تلتهم الجميع إذا لم يجد من يضع لها حدًا في الوقت المناسب. الرهان الحقيقي هو على القدرة على احتواء التصعيد، وضبط المعادلات، وإعادة فتح قنوات الاتصال، مع إدراك أن القوة العسكرية وحدها لا تصنع استقرارًا دائمًا، بل تحتاج إلى السياسة والديبلوماسية كأدوات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للمنطقة بأسرها.