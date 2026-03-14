بدء أعمال تركيب وزراعة النجيلة واستكمال مرافق استاد النادي المصري

بدأت أعمال تركيب وزراعة النجيلة بملعب استاد النادى المصرى الجديد واستكمال توصيل باقي المرافق الخاصة باستاد النادي تنفيذاً لوعد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وضمن جهود المحافظة لتسريع وتيرة استكمال المشروعات الرياضية الهامة

جاء ذلك بعد التنسيق المباشر بين المحافظ والدكتور أنور إسماعيل، نائب رئيس شركة وادي النيل، حيث تم الاتفاق على تسريع الأعمال وضخ الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة وتسريع وتيرة التنفيذ، مع تكثيف العمالة والمعدات بالموقع، بما يحقق حلم جماهير النادي المصري ويواكب مكانته التاريخية.

ويأتي هذا التنفيذ بعد الجولات السابقة التي قام بها المحافظ لمتابعة أسباب توقف الأعمال، كان آخرها الاجتماع مع نائب رئيس شركة وادي النيل لمتابعة سير العمل، حيث تم الاتفاق على ضخ 50 مليون جنيه من المحافظة لدعم المشروع وتسريع الإنجاز.