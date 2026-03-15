"لأ هما 13".. تامر عبد المنعم ينفي ما تم تداوله حول عن عدد زيجاته

نفى الصحفي تامر الخطيب المستشار الإعلامي للفنان تامر عبدالمنعم ما تم تداوله عبر بعض المواقع الرسمية والسوشيال ميديا بعدد زيجات الفنان تامر عبدالمنعم والحديث الذي تم اقتطاعه من برنامج “كشف حساب” الذي تقدمه المذيعة إنچي هشام عبر قناة “هي”.

وقامت المذيعة إنچي هشام بسؤال الفنان تامر عبدالمنعم أثناء استضافتها له خلال برنامجها إن زيجات الفنان تامر عبدالمنعم 15 زيجة وكان رد الفنان بسخرية على سؤال المذيعة الذي رأى فيه نوعًا من التطّفل على حياته الشخصية "لأ هما 13".

وأوضح المستشار الإعلامي للفنان تامر عبدالمنعم كان رد الفنان على المذيعة بإستهزاء لأن سياق السؤال ليس في محله وبه تطفل من المذيعة وتم اقتطاع جزء كبير من السؤال.

وكتب الفنان تامر عبدالمنعم منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تعليقا على هذا الموضوع وقال: أتعجب أن يؤخذ بردي الساخر على سؤال متطفل على موضع الحد !! 13 زيجة ده ايه هو انت رشدي أباظة ؟!

هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ولا يجوز اقتطاعه من سياق الحلقة.

ويواصل الفنان تامر عبدالمنعم تقديم برنامجه "البصمة" عبر قناة الشمس2