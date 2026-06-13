انهيار جزئي بعقار قديم في مدينة دسوق بكفر الشيخ

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حدوث انهيار جزئي لسقف شرفة الطابق الأخير بمنزل قديم بناحية حارة قويطة المتفرعة من شارع الشركات، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات أو تلفيات.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة.

انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية والحماية المدنية والخدمات المرورية، وجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية وعمل كردون أمني بمحيط المنزل وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

وتبين حدوث انهيار جزئي من سقف خرساني لشرفة الطابق الأخير على مساحة 3 أمتار عرضًا * 1.5 متر طول لمنزل مكون من أرضي و3 طوابق على مساحة 120 مترًا تقريباً، يقطنه 4 أشخاص محددين، بالطابق الأول والثاني بنظام قانون الإيجار القديم وباقي المنزل غير مأهول بالسكان.

وأشارت التحريات إلى عدم صدور ثمة قرارات سواء إزالة أو ترميم تخص المنزل، وأن المنزل بحالة جيدة وجارٍ فحصه بمعرفة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.