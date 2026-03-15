كان عايز يخطبها .. القبض على عامل تعدّى على فتاة بالضرب داخل محل بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على فتاة داخل أحد المحال التجارية بالجيزة.



بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (عاملة بمحل تجارى - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد)، وبسؤالها قررت بقيام المشكو فى حقه بالتعدى عليها بالضرب "دون حدوث إصابات" حال تواجدها بمحل عملها لخلافات بينهما لسابقة رفض أسرتها خطوبتهما.



أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل– مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





