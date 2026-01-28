رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة ، تظهر قريباً بعد اعتمادها رسميا من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 ، ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة ، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة خلال ساعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة يظهر على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة ، ويمكن الوصول إليه مباشرةً من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة يكون برقم الجلوس وليس بالاسم ولا بالرقم القومي مثلما يعتقد البعض .

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة بمجرد اعتمادها من محافظ الجيزة ، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح

اضغط على أيقونة عرض النتيجة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه سيتم قريباً إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة ، عبر خدمة المتحدث الآلي على بوابة التعليم الأساسي ، وكذلك من خلال خدمة 0900 المعلن رقمها على بوابة التعليم الأساسي .

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. المؤشرات مطمئنة

جدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت معظم مديريات مديرية التربية والتعليم ، أن المؤشرات الأولية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تتم وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.