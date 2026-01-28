قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
توطين صناعات السكة الحديد.. الوزير يلتقي وفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة
ياسمين بدوي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة ، تظهر قريباً بعد اعتمادها رسميا من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 ، ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة ، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة خلال ساعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة يظهر على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة ، ويمكن الوصول إليه مباشرةً من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة يكون برقم الجلوس وليس بالاسم ولا بالرقم القومي مثلما يعتقد البعض .

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة بمجرد اعتمادها من محافظ الجيزة ، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي
  • اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح
  • اضغط على أيقونة عرض النتيجة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه سيتم قريباً إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة ، عبر خدمة المتحدث الآلي على بوابة التعليم الأساسي ، وكذلك من خلال خدمة 0900 المعلن رقمها على بوابة التعليم الأساسي .

 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. المؤشرات مطمئنة

جدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت معظم مديريات مديرية التربية والتعليم ،  أن المؤشرات الأولية لـ  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تتم وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

ترشيحاتنا

يسرا

إطلالة جذابة.. ظهور لافت لـ يسرا عبر إنستجرام

مي سليم

مي سليم تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام.. شاهد

سامح الصريطي

تحسن ملحوظ.. تطورات الحالة الصحية لـ سامح الصريطي| خاص

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد