اتاحت منصة مصر الرقمية تجربة متميزة للمستفيدين من خدمة حجز الوحدات السكنية R3 بالعاصمة الإدارية

أتاحت منصة "مصر الرقمية" تجربة رقمية متميزة للمستفيدين من خدمة حجز الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تم تنفيذها اليوم بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومكنت المنصة المستخدمين من الاطلاع على الوحدات السكنية المطروحة بطريقة منظمة وسهلة التصفح، واختيار الوحدات المتاحة بسلاسة وسرعة وشفافية.

وشهدت عملية الحجز استخدام الرقم القومي للعقار لكل وحدة سكنية.

وتم بدء استقبال طلبات الحجز في تمام الساعة العاشرة صباحاً وفق الجدول المعلن، مع سرعة في الاستجابة لطلبات التخصيص.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات رقميا. والنمو الذي تشهده منصة مصر الرقمية على مستوى عدد الخدمات المقدمة للمواطنين وعدد المستخدمين والمعاملات الالكترونية المنفذة عبر المنصة.



كانت وزارة الإسكان قد أعلنت بدء تخصيص الوحدات السكنية بمشروع "كابيتال ريزيدانس" R3 بالحي السكني الثالث للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة "المرحلة الثانية"، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، وذلك للمتقدمين الذين قاموا بسداد جدية الحجز، والمرسل لهم رسائل نصية على أرقام الهواتف الخاصة بهم .