رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

يترقب الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

حيث تبدأ المديريات التعليمية هلال الساعات القادمة ، تباعا في إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول محافظة الجيزة ، سيتم إعلانها خلال ساعات على بوابة التعليم الأساسي 2026

ويمكن ترقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسية من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول محافظة الجيزة ، من المقرر إعلانها رسميا عقب انتهاء عملية التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات بعد ذلك، ومراجعتها وتجهيز الكشوف النهائية، واعتمادها من محافظ الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. المؤشرات مطمئنة

وأعلنت مديريات مديرية التربية والتعليم ، أن المؤشرات الأولية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية :