السجن المشدد 15 سنة لـ عاطل في المطرية.. اعرف السبب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15سنة بتهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وأقراص الترامادول بغرض الاتجار بمنطقة المطرية.

تفاصيل القضية

جاء في تقرير المعمل الكيماوي كمية من الحشيش المخدر ضبطت بحوزة المتهم أنها عبارة عن كيس بلاستيك شفاف بيج اللون بداخله المادة المخدرة ثبت أنها لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.



كان قسم شرطة المطرية القي القبض علي عاطل أثناء مرور دورية امنية حيث تم الاشتباه به وبالاقتراب منه حاول الهرب وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه.

وبتقتيش المتهم عثر بحوزته علي كمية من الحشيش المخدر وأقراص الترامادول وبمواجهته اعترف بحيازة جوهر الحشيش بغرض التعاطي والأقراص المخدرة بغرض الاتجار والربح غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.