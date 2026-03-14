القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص والتعدى على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بحدوث مشاجرة بين طرف أول (7 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية" وإثنين منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة) ، وطرف ثان (4 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، بسبب شراء أحد أفراد الطرف الثانى بعض المتطلبات من المحل عمل الطرف الأول ورغبته فى إرجاع بعضها ورفض الأخير ذلك ، فإستعان كل منهما بالآخرين وتبادلوا التعدى على بعضهم البعض بالضرب مستخدمين (4 سلاح أبيض –3 صدادات - عصى خشبية – صناديق بلاستيك) ، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.