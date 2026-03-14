القبض على شخص إدعى تعاطى شباب للمخدرات بإحدى طرق الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله القائم على النشر بقيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بأحد الطرق العامة بالإسماعيلية.



بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وأكدت التحريات عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتواجدهم بالطريق المشار إليه بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية لتناول وجبة طعام، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (سائق - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ونشر مقطع الفيديو المشار إليه بصفحته بموقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





