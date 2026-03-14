مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى قنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الأقصر الصحراوي.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الأقصر الصحراوى، نتج عنه وفيات ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين مصرع ٣ أشخاص وإصابة آخر، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى، بعد انقلابها على جانب الطريق.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى المشرحة لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.