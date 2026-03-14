بعد هدفه في إيفرتون.. موهبة أرسنال يدخل التاريخ مع الجانرز ويتخطى فبريجاس

مجدي سلامة

خطف فريق أرسنال فوزًا قاتلًا أمام نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة 30 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف أرسنال المهاجم فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 89، وأضاف ماكس دومان الهدف الثاني في الدقيقة 90+8، ليخطف الثلاث نقاط لصالح الجانرز في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

دومان يدخل التاريخ مع الجانرز

دخل ماكس دومان التاريخ كأصغر لاعب في المدفعجية يسجل بالدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 16 عامًا و73 يومًا، متخطّيًا رقم نجم إسبانيا سيسك فابريجاس الذي سجل ضد بلاكبيرن روفرز عام 2004.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يورين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن زوبيميندي، إبريتشي إيزي.

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، نوني مادويكي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف (مع مباراة مؤجلة له)، فيما يأتي فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

