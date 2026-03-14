خبراء: قرارات الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد إحساسه بمعاناة المواطنين

حالة من التفاؤل تشهدها الأوساط الاقتصادية بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توجيه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خصوصا فئات محدودة الدخل رغم التداعيات العالمية والإقليمية التي تواجه الاقتصاد القومي.

محللون وخبراء أكدوا في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن خروج قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذلك التوقيت خصوصًا مع اندلاع الأزمة الإقليمية الحالية جراء الصراع الأمريكي الإسرائيلي في مواجهة إيران؛ وما تلاه من ارتفاع أسعار المحروقات في مصر؛ إنما تؤكد أن الرئيس يتابع عن كثب ما يعانيه المواطن المصري من أعباء.

أكد حازم الشريف، المحلل المالي، أن مكاشفة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يعانيه المواطنون في الوقت الحالي بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية منذ الأسبوع الماضي تحت وطأة الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية؛ وما تلاه من تأثر فئات محدودة الدخل بهذه الزيادات غير المتوقعة.

وأضاف " الشريف" أن المواطنون يعلمون جيدًا مدى احساس الرئيس بما يعانوه ويؤرقهم مؤكدا ان اعلان الحكومة صباح غدًا بتوجيه رئاسي لملامح حزمة اصلاح وتحفيز جديدة إذ تتضمن هيكلة للأجور والمرتبات و المعاشات وما في حكمها؛ سوف تطمئن الجميع.

أشار إلي أن الرئيس أكد خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم على حجم التحديات التي تواجه المنطقة وما تحملته مصر وحكوماتها على مدار العقد الماضي من أعباء الاصلاح الاقتصادي كان قوامه تحمل المواطنين لتلك التحديات.

أوضح " الشريف" أن التداعيات الإقليمية السابقة كانت سببا في تأثر الاقتصاد المصري حيث فقدت قناة السويس ما يقارب من 10 مليارات دولار في الأوقات السابقة في الوقت الذي كانت تسعى الدولة بكافة امكانياتها على توفير كافة السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج و الأدوية للمواطنين والمصانع دون تأثير رغم تسارع وتيرة الأحداث الإقليمية والعالمية.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، محلل أسواق المال؛ إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من شأنها التأكيد على مكاشفة الرأي العام خصوصا اشراك المواطنين فيما يواجه الاقتصاد القومي والمنطقة بوجه عام .

أضاف " معطي" لـصدي البلد أنه لا يمكن إنكار ما يتكبده المواطنين من تبعات لارتفاع الأسعار خصوصا في الوقت الحالي موضحا أن تدخل الرئيس لإنصاف محدودي ومتوسطي الدخل ممن تتضرروا بتداعيات الحرب الأخيرة.

أوضح " معطي" أن الرئيس خلال حفل افطار الاسرة المصرية بعث بمجموعة من الرسائل الهامة والتي من بينها أن أنين المواطن ومعاناته هي مسموعة من القيادة السياسية ويتم التحرك لتلبيتها رغم الظروف غير العادلة بالإضافة إلي أن الاهتمام الأكبر ببناء الاقتصاد القومي واعادة الثقة في القطاع الخاص لتلقيص تأثيرات تلك التبعات بما ينعكس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.