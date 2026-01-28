خطابي يشيد بدور الإعلام الرقمي خلال تخريج الدفعة 34 بالجامعة الأمريكية

شارك السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الثلاثاء 27 يناير، في حفل تسليم شهادات تخرج الدفعة الرابعة والثلاثين لخريجي برنامج الماجستير في التخصصات التلفزيونية والرقمية بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية، وذلك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وجرى الحفل بحضور كل من الدكتور حسين أمين رئيس المركز، والدكتورة هالة حلمي السعيد مستشار الجامعة الأمريكية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة رشا علام رئيسة قسم الصحافة والإعلام بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة، إلى جانب نخبة من العمداء والأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وخلال الحفل، جرى إبراز الدور الحيوي للرسالة الإعلامية في العصر الرقمي، على المستويات المهنية والأخلاقية والمجتمعية والتنموية، مع استعراض الأداء الأكاديمي ومناهج التكوين النظري والتطبيقي بالمركز، خاصة ما يتعلق باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن التعريف ببرامجه العلمية وشراكاته البين-جامعية مع مؤسسات عربية ودولية مماثلة.

وبصفته عضوًا في المجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم، أعرب السفير خطابي عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المركز وقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في إطار تبادل الخبرات ودعم الكفاءات الإعلامية والانفتاح على المحيط الجامعي، مهنئًا الخريجين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وشهد الحفل تكريم كل من الإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقديرًا لمسيرته المهنية، والإعلامي كريم حاتم بقناة القاهرة الإخبارية، كما تابع الحضور عرض عدد من الأعمال التلفزيونية التي أنتجها طلاب المركز حول قضايا التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.