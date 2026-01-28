قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية تتوجه إلى غزة
أول استجواب في البرلمان| مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقة
خطابي يشيد بدور الإعلام الرقمي خلال تخريج الدفعة 34 بالجامعة الأمريكية
إعلام إسرائيلي: معبر رفح سيفتح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خطابي يشيد بدور الإعلام الرقمي خلال تخريج الدفعة 34 بالجامعة الأمريكية

خريجي برنامج الماجستير في التخصصات التلفزيونية والرقمية
خريجي برنامج الماجستير في التخصصات التلفزيونية والرقمية
الديب أبوعلي

شارك السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الثلاثاء 27 يناير، في حفل تسليم شهادات تخرج الدفعة الرابعة والثلاثين لخريجي برنامج الماجستير في التخصصات التلفزيونية والرقمية بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية، وذلك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وجرى الحفل بحضور كل من الدكتور حسين أمين رئيس المركز، والدكتورة هالة حلمي السعيد مستشار الجامعة الأمريكية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة رشا علام رئيسة قسم الصحافة والإعلام بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة، إلى جانب نخبة من العمداء والأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وخلال الحفل، جرى إبراز الدور الحيوي للرسالة الإعلامية في العصر الرقمي، على المستويات المهنية والأخلاقية والمجتمعية والتنموية، مع استعراض الأداء الأكاديمي ومناهج التكوين النظري والتطبيقي بالمركز، خاصة ما يتعلق باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن التعريف ببرامجه العلمية وشراكاته البين-جامعية مع مؤسسات عربية ودولية مماثلة.

وبصفته عضوًا في المجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم، أعرب السفير خطابي عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المركز وقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في إطار تبادل الخبرات ودعم الكفاءات الإعلامية والانفتاح على المحيط الجامعي، مهنئًا الخريجين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وشهد الحفل تكريم كل من الإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقديرًا لمسيرته المهنية، والإعلامي كريم حاتم بقناة القاهرة الإخبارية، كما تابع الحضور عرض عدد من الأعمال التلفزيونية التي أنتجها طلاب المركز حول قضايا التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

السفير أحمد رشيد خطابي قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية الجامعة الأمريكية الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة الدول العربية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقنيات الرقمية الحديثة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة الإعلامي سمير عمر قناة القاهرة الإخبارية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

القوات الأوكرانية

خسائر فادحة.. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

الاحتلال الاسرائيلي يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

الاحتلال الاسرائيلي يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

عراقجي

وزير خارجية إيران: لا يوجد مجال للتفاوض مع أمريكا حاليا

بالصور

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

